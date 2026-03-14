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Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans l’aviation ?
ajouté le 29 août 2025
L’aviation réunit des passionnés aux profils très variés. Certains aiment avant tout le pilotage, d’autres sont fascinés par la technologie, l’histoire ou encore la photographie aéronautique. Nous aimerions savoir ce qui vous attire le plus dans cet univers !
Les votes pour ce sondage sont fermés.
Le pilotage
58.62%
La technologie et l innovation
10.34%
Le spotting / la photographie aeronautique
5.17%
L histoire de l aviation
6.9%
Les voyages
3.45%
les compagnies aeriennes et leur evolution
6.9%
L aviation militaire
8.62%
58 votants
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