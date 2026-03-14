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Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans l’aviation ?

ajouté le 29 août 2025

L’aviation réunit des passionnés aux profils très variés. Certains aiment avant tout le pilotage, d’autres sont fascinés par la technologie, l’histoire ou encore la photographie aéronautique. Nous aimerions savoir ce qui vous attire le plus dans cet univers !

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Le pilotage
Le pilotage 58.62%

La technologie et l innovation
La technologie et l innovation 10.34%

Le spotting / la photographie aeronautique
Le spotting / la photographie aeronautique 5.17%

L histoire de l aviation
L histoire de l aviation 6.9%

Les voyages
Les voyages 3.45%

les compagnies aeriennes et leur evolution
les compagnies aeriennes et leur evolution 6.9%

L aviation militaire
L aviation militaire 8.62%

58 votants

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