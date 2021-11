Le ministère indonésien de la Défense commande deux Airbus A400M

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

Une option de quatre autres appareils a été signée.

Le ministère indonésien de la Défense a commandé deux avions Airbus A400M en configuration multirôle de ravitaillement et de transport.

Ce contrat qui prendra effet en 2022 portera à dix le nombre de pays qui opèrent l’A400M. L’accord prévoit en outre un ensemble complet de prestations de maintenance et de formation. Une lettre d’intention portant sur une future acquisition de quatre A400M supplémentaires a également été signée.

Michael Schoellhorn, CEO d’Airbus Defence and Space a déclaré : "Cette nouvelle commande renforce la présence de l’A400M dans la région Asie-Pacifique. L’A400M offre à l’Indonésie des capacités exceptionnelles : il fournira à ses forces aériennes la plateforme idéale pour transporter des charges lourdes et volumineuses dans des zones reculées et il augmentera ses moyens de projection aérienne grâce aux capacités de ravitaillement en vol."

Prabowo Subianto, ministre de la Défense de la République d’Indonésie a déclaré : "L’A400M est un appareil véritablement polyvalent qui améliorera considérablement les capacités tactiques air-air des forces armées indonésiennes. Il jouera un rôle majeur dans d’autres missions critiques telles que le largage de parachutistes et le transport de charges lourdes. Nous envisageons en outre d’acquérir prochainement d’autres A400M équipés de nouvelles capacités notamment pour les missions de lutte contre les incendies, une capacité importante que nous explorons conjointement avec Airbus. L’A400M deviendra un bien d’utilité publique ainsi que la pièce maîtresse des missions de secours et d’intervention d’urgence, en plus de ses capacités tactiques et air-air."





Sur le même sujet