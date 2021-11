Qatar Airways accueille le Boeing 777-9 à Doha

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie sera le client de lancement de cet appareil.

Qatar Airways a accueilli le 18 novembre dernier, le Boeing 777-9 à l'aéroport international de Doha (DIA). La compagnie qatarie sera le client de lancement de cet appareil.

Des invités ont rejoint le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, pour accueillir l'avion. Celui-ci est resté quelques jours au Qatar avant d'être reparti au Boeing Field de Seattle pour poursuivre son programme d'essais.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "C'est en 2013 que Qatar Airways Group a initialement annoncé son intention d'investir dans l’avion de dernière génération de Boeing. Nous avions visité l'usine de Boeing à Everett, dans l'État de Washington en septembre 2018, où nous avions eu l'occasion de voir le 777-9 de près. Aujourd'hui marque la première occasion pour les membres de la compagnie et nos estimés invités VIP de le voir en personne puisque c’est la première fois qu’il arrive au Qatar. Nous sommes extrêmement fiers d'être le client de lancement mondial pour cet appareil leader du secteur et de pouvoir montrer notre engagement à soutenir le développement de notre vaste réseau mondial avec une flotte qui comprend le plus jeune, le plus technologiquement avancé et le plus efficace des bi-moteurs dans le monde."

M. Stan Deal, Commercial Airplanes President et CEO de Boeing, a déclaré : "Nous sommes honorés par l'engagement durable de Qatar Airways envers le 777-9 et envers le partenariat et l'innovation qu'il représente. Fort des améliorations inédites sur la consommation de carburant et sur les émissions ainsi que les nouveaux standarts de confort, nous sommes impatients de voir le 777-9 ravir les passagers de Qatar Airway pendant de nombreuses années."

Sur le même sujet