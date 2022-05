United Airlines inaugure une liaison sans escale Entre Nice et New York/Newark

Article publié le 5 mai 2022 par David Dagouret

C'est la première fois que United propose une liaison sans escale entre Nice et New York/Newark.

United Airlines a inauguré une nouvelle liaison saisonnière quotidienne sans escale entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et son hub de Newark Liberty International Airport, et a célébré l'arrivée de son premier vol à Nice ce week-end. La liaison est assurée par un Boeing 767-300.

Le tout premier vol sans escale de United entre Nice et New York/Newark s'ajoute aux liaisons existantes entre Paris Charles de Gaulle et les hubs de United à New York/Newark, Washington Dulles, Chicago et San Francisco. Une seconde fréquence saisonnière entre Paris Charles de Gaulle et New York/Newark, opérée du 7 mai au 6 septembre 2022, viendra encore renforcer l’offre de United au départ de France. Au total, United proposera cet été six liaisons quotidiennes sans escale entre la France et les États-Unis.

Pour marquer cette occasion spéciale, les passagers, les invités, les employés et l'équipage de United se sont joints à Grégoire Dutoit, directeur commercial de United en France, Luc Geerts, directeur commercial régional de United, et Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur, pour assister à une cérémonie de "water salute" à l'arrivée du vol UA272 de United en provenance de New York/Newark.

UA273 Nice 12h10 - New York 15h45 Quotidien Boeing 767-300 1er mai - 7 sept. 2022

UA272 New York 19h55 - Nice 10h00 +1 Quotidien Boeing 767-300 29 avril - 6 sept. 2022

Grégoire Dutoit, directeur commercial de United en France a déclaré : "Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle liaison entre Nice et notre hub de New York/Newark. Notre nouveau vol élargit notre réseau européen et offre à nos clients français un choix de voyages encore plus large et un accès direct de Nice à la région de New York, ainsi que la possibilité de rejoindre plus de 85 destinations sur le continent américain via notre hub de Newark."

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Nous saluons l'arrivée de United Airlines, gage de sa confiance dans l’attractivité de notre territoire et dans la reprise du trafic vers et depuis notre plateforme. Cette route conforte notre ambition autant que notre conviction que l’avenir du transport aérien passe par le développement des liaisons directes, en particulier internationales, gage d’une meilleure qualité de service et d’une meilleure connectivité."





Sur le même sujet