United Airlines renforce ses vols entre la France et les États-Unis

Article publié le 18 octobre 2022 par David Dagouret

United assurera sept vols quotidiens entre la France et les Etats-Unis pour l'été 2023.

United Airlines a annoncé une augmentation de ses liaisons entre la France et les Etats-Unis qui passeront de six à sept fréquences pour l'été 2023, avec un second vol quotidien entre Paris Charles de Gaulle et Washington D.C. à partir du 3 juin 2023.

Ce vol quotidien supplémentaire viendra s'ajouter aux liaisons existantes assurées par United toute l'année entre Paris Charles de Gaulle et New York/Newark, Washington Dulles, Chicago et San Francisco, ainsi qu'à la liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark, qui reprendra le 11 mai 2023.

Le second vol de United entre Paris Charles de Gaulle et Washington D.C. sera assuré en Boeing 787-8 Dreamliner, équipé de 28 sièges-lits United PolarisSM en classe affaires, 21 sièges United Premium PlusSM en classe économique, 36 sièges Economy PlusSM et 158 sièges en classe économique standard.

Grégoire Dutoit, directeur commercial de United en France a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer ce renforcement de notre offre entre la France et les États-Unis. En 2023, nous prévoyons un nouvel été chargé pour les voyages internationaux et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir nous appuyer sur notre réseau mondial de premier ordre pour offrir à nos passagers en France un choix de voyages encore plus large et la possibilité de rejoindre d'autres destinations sur le continent américain via nos hubs américains."





