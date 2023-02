Air India commande jusqu’à 290 avions Boeing

Article publié le 22 février 2023 par David Dagouret

La compagnie indienne porte son choix sur des Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777X.

Boeing et Air India ont annoncé le 14 février dernier avoir signé un contrat d'achat portant sur divers appareils Boeing dont 190 avions Boeing 737 MAX, 20 Boeing 787 Dreamliner et 10 Boeing 777X.



L’accord conclu entre Boeing et Air India est assorti d’options portant sur 50 avions Boeing 737 MAX et 20 Boeing 787-9 supplémentaires. Une fois finalisée, cette commande sera la plus importante enregistrée par Boeing en Asie du Sud.



La commande sera enregistrée sur le site Commandes et livraisons de Boeing lorsqu’elle sera définitive.



Par ailleurs, Air India et la division Boeing Services Globaux (BGS) ont conclu un accord portant sur la prestation de services de support couvrant l’ensemble du cycle de vie des avions : solutions numériques, programmes d’échange de trains d’atterrissage et de pièces détachées, formation des pilotes et des techniciens de maintenance, modifications des avions, etc



Campbell Wilson, président-directeur général d’Air India a déclaré : "Cette acquisition de près de 300 avions Boeing de haute technologie constitue un élément central de Vihaan.AI, le programme de transformation et de croissance de grande envergure que déploie Air India. Ces nouveaux avions nous permettront d’étendre notre réseau de façon significative tant au niveau national qu’international, et seront équipés d’un tout nouveau produit de classe mondiale qui permettra aux passagers de voyager dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Avec cette commande, nous nous réjouissons de franchir une nouvelle étape majeure dans la relation de longue date qui nous unit à Boeing."



Stan Deal, Président-directeur général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) de Boeing a déclaré : " En sélectionnant les avions commerciaux de la famille Boeing, la compagnie Air India exprime la confiance qu’elle accorde à nos produits et services sur le segment du marché aérien qui affiche la croissance la plus rapide au monde. Cette décision contribuera à pérenniser les capacités d’ingénierie et de production des usines dont dispose Boeing dans les États de Washington et de la Caroline du Sud, ainsi que dans l’ensemble de notre base de fournisseurs . Avec l’efficience énergétique de pointe qui caractérise les avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777X, Air India disposera de solides atouts pour concrétiser ses plans d’expansion et s’imposer comme une compagnie aérienne internationale de premier ordre dont le cœur bat en Inde."





Sur le même sujet