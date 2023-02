Air India signe un contrat record portant sur plus de 800 moteurs LEAP

Article publié le 22 février 2023 par David Dagouret

Cette commande, destinée à motoriser des avions monocouloirs d’Airbus et de Boeing, comprend également un contrat de services CFM.

Air India et CFM International ont conclu un accord portant sur la plus grande commande de l’histoire du LEAP. CFM équipera exclusivement la nouvelle flotte de la compagnie, composée de 210 Airbus A320/A321neo et de 190 Boeing de la famille 737MAX.



Cette commande ferme d’Air India portant sur 800 moteurs LEAP comprend 420 moteurs LEAP-1A, 380 LEAP-1B ainsi que des moteurs de rechange. La compagnie a également signé un contrat de services CFM.



Air India est client de CFM depuis 2002, année où la compagnie a mis en service une flotte d’Airbus A320ceo propulsés par des moteurs CFM56-5B. En 2017, Air India est devenu le premier client opérateur du LEAP-1A en Inde, en équipant du nouveau moteur de CFM sa flotte d’A320neo.



H. Lawrence Culp, Jr., Président-directeur Général de GE et Directeur Général de GE Aerospace a déclaré : "Nous sommes ravis qu’Air India ait choisi CFM pour cette commande record, et nous sommes fiers de poursuivre le partenariat de longue date qui nous unit. Avec le moteur LEAP, Air India sera en mesure d’optimiser son efficacité énergétique, et de réduire significativement les émissions de CO2 de sa flotte de moyen-courriers."



Olivier Andriès, Directeur Général de Safran a déclaré : "Nous sommes très honorés de la confiance renouvelée qu’Air India accorde à CFM. Cette commande historique permet à Air India de soutenir sa croissance continue et de jouer un rôle important dans le développement économique de l’Inde. Grâce à nos capacités actuelles et futures ainsi qu’à nos partenariats locaux, nous sommes pleinement engagés à soutenir la production et les activités d’après-vente du moteur LEAP en Inde."





Sur le même sujet