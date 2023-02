Le Pétrel X poursuit ses essais

Article publié le 11 février 2023 par David Dagouret

La société bretonne a publié une photographie d'essais maritimes de son hydro ULM.

La société bretonne, Splash-In-Aviation, a publié une photographie d'essais en mer de son hydro ULM, le Pétrel X. Le 10 février, le Pétrel X a effectué un vol avec un lest de 80 kg, le plein de carburant et a effectué des atterrissages et décollages dans une mer formée.

La société a également précisé que la semaine prochaine, le Pétrel X allait recevoir son capot moteur dont le moulage avait été annoncé le 10 janvier dernier (voir actualité). L'hydro ULM devrait également recevoir un nouveau réservoir en composite (5kg plus léger) et également l'installation de palonniers réglables.