Bases ULM : une nouvelle fréquence radio commune

À compter du 20 avril 2023, la fréquence radio 125.335 MHz (en 8.33) pour l’auto-information sera mise en place sur l’ensemble des bases ULM en France métropolitaine.

La FFPLUM vient d'annoncer qu'une nouvelle fréquence radio commune sera dédiée aux bases ULM. À compter du 20 avril 2023, la fréquence radio 125.335 MHz (en 8.33) pour l’auto-information sera mise en place sur l’ensemble des bases ULM en France métropolitaine.

Le "volume d’utilisation" de cette fréquence est limité au plafond de 3.000 ft ASFC et un rayon de 15Nm pour éviter le brouillage d’autres utilisateurs.

À la demande de la FFPLUM et après coordination avec ses correspondants européens, la Direction de la technique et de l’innovation (DTI), dépendant de la Direction des services de la Navigation aérienne (DSNA/DGAC), a retenu cette fréquence qui pourra être utilisée sur l’ensemble des bases ULM en remplacement de 123.500 MHz.

Une campagne d’information dédiée aux gestionnaires de bases, aux instructeurs et aux pilotes ULM sera activée et complétée auprès CNFAS et auprès de l’EMF pour les pilotes étrangers.

Cette première fréquence dédiée sera complétée par d’autres afin de faciliter l’organisation des évènements ULM.

Précisions sur les situations possibles

La base ULM n’utilise pas de fréquence, pas de modification. Mais en cas d’usage de la radio, la fréquence 125.335 est à utiliser dès le 20 avril 2023.

La base ULM utilise déjà une fréquence d’auto-information, alors il faudra utiliser la fréquence 125.335 dès le 20 avril 2023.

La base ULM est à proximité d’un aérodrome et utilise sous convention une fréquence partagée, sauf avis contraire du gestionnaire, pas de modification.

Voici quelques recommandations proposées par la fédérations :

Selon les situations, les gestionnaires des bases ULM devront vérifier et éventuellement mettre à jour les fréquences sur leur fiche dans BASULM à compter du 20 avril 2023.

Que les pilotes soient très vigilants à l’information aéronautique officielle lors de la préparation du vol et en vol, y compris lorsqu’ils entreprennent un vol habituel.