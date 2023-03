Christchurch accueille à nouveau l'A380 d'Emirates

Article publié le 29 mars 2023 par David Dagouret

La Nouvelle-Zélande devient le premier pays à exploiter exclusivement l'A380 à quatre Classes d'Emirates.

Emirates a annoncé que son Airbus A380 a atterri de nouveau à l'aéroport de Christchurch. Après plus de trois ans, il marque la reprise de son service quotidien reliant Dubaï à Christchurch via Sydney.



Le vol en A380 opère sous les numéros EK 412 et EK 413. Le vol EK 412 décolle de Dubaï à 10h15, pour arriver à Sydney à 7h00. Le vol poursuit ensuite son itinéraire, décollant de Sydney à 8h45 et atterrissant à Christchurch à 13h55. Le vol EK 413 quant à lui décolle de Christchurch à 18h20 pour arriver à Sydney à 19h40. Il redécolle ensuite à 21h45 pour atterrir à Dubaï à 5h15 heure locale.



La reprise du service entre Dubaï et Christchurch marque le début d’une intensification de la capacité sur le réseau mondial d’Emirates. Depuis le début de son année financière, la compagnie a déjà augmenté de 31% son offre de sièges. Cette croissance opérationnelle comprenait la réintroduction du service A380 sans escale entre Auckland et Dubaï en décembre de l'année dernière.



Barry Brown, vice-président divisionnaire Australie d’Emirates, à bord du premier vol retour à Christchurch a déclaré : "Pouvoir observer le salut du canon à eau après notre atterrissage à bord du premier vol en A380 Emirates après trois ans est un rappel de l’influence et du prestige de cet avion pour Christchurch depuis sa première arrivée en 2016. L’importance de l'événement était également visible sur les visages des autres passagers à bord, qui ont compris ce que ce service signifie pour Christchurch et sa connexion au monde. Non seulement Christchurch est à nouveau devenue la plus petite ville du réseau A380 d'Emirates, mais la Nouvelle-Zélande est désormais le premier pays de notre réseau à exploiter exclusivement notre A380 à quatre Classes, notre meilleur produit jusqu'à présent. La réponse phénoménale des clients dès la mise en vente des billets, à la fois pour des vols en provenance et au départ de Christchurch, témoigne de la forte demande de voyage pour cette destination prisée."



Justin Watson, directeur général de l’aéroport de Christchurch a déclaré : "Le retour de l'A380 Emirates est un moment important pour Christchurch et l'Ile du Sud. La reprise du service quotidien offre aux habitants un accès depuis l'aéroport de Christchurch vers certaines des villes les plus célèbres du monde, dans le style unique proposé par Emirates. Après l'arrivée de l'A380 en octobre 2016, les gens venaient à l'aéroport tous les jours pour admirer et photographier l'avion. La pandémie a interrompu le service, mais aujourd'hui, nous accueillons à nouveau cet avion, pour le plus grand plaisir des locaux, présents pour offrir un accueil chaleureux à l'équipage et aux passagers, digne de l’Ile du Sud."





