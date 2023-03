Norse Atlantic Airways inaugure son vol entre Paris-CDG et New York

Article publié le 27 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne low-cost long-courrier, Norse Atlantic Airways, vient d’opérer son tout premier vol au départ de la France vers Les Etats-Unis.

Le vol N0 301, opéré en Boeing 787-9 Dreamliner bi-cabine, a décollé à 20h00 de l’aéroport Paris-CDG hier soir et a atterri à New York-JFK à 22h15 (heure locale).

Les passagers de ce vol inaugural ont été accueillis en porte d’embarquement du Terminal 3 de l’aéroport Charles-de-Gaulle avec un cocktail de bouchées sucrées et salées en présence de Bjorn Tore Larsen, Fondateur et PDG de la compagnie, ainsi que Hadrien Mordack, CFO de la Direction Paris-CDG. Des goodies leur ont été remis à bord de ce vol.

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui pour inaugurer notre tout premier vol entre Paris et New York. Depuis la création de la compagnie en mars 2021 la France est un marché prioritaire et ce vol quotidien n’est que le début ! Nous avons bien l’intention de développer nos opérations sur le marché français au cours des prochaines années. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de la compagnie, ainsi que nos partenaires chez Paris Aéroport, qui ont contribué au lancement cette première liaison et que je sais mobilisées sur les prochains développements. Nous sommes ensemble convaincus que notre offre vient compléter celle existante entre la France et les Etats-Unis avec un nouveau concept low-cost qui séduit déjà plusieurs segments de voyageurs."





