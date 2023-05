ASL Airlines France lance trois nouvelles lignes vers l’Algérie au départ de l’aéroport de Lille

Article publié le 13 mai 2023 par David Dagouret

ASL Airlines France assurera cet été cinq lignes au départ de l’aéroport de Lille.

ASL Airlines France a annoncé le lancement de trois nouvelles lignes vers l'Algérie au départ de l'aéroport de Lille. Les trois nouvelles destinations seront Béjaïa, Sétif et Tlemcen. Les vols seront opérés en Boeing 737-300, - 700 et - 800 (respectivement de 147 et 186 sièges).

La ligne Lille – Béjaïa sera opérée 2 fois par semaine à compter du 26 juin (lundi, mercredi en juillet et en août - lundi, jeudi le reste de la saison).

La liaison entre Lille et Tlemcen sera effectuée 1 fois par semaine à compter du 28 juin (mercredi).

Enfin, la liaison entre Lille et Sétif sera opérée également 1 fois par semaine à compter du 30 juin (vendredi)

Marc-André Gennart, Directeur Général de Aéroport de Lille SAS a déclaré : "La desserte régulière des grandes villes d’Algérie depuis Lille est une attente forte des institutions et de la communauté algérienne de notre région. C’est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir annoncer avec ASL Airlines France aujourd’hui ces trois dessertes qui entrent en vigueur dès la fin du prochain mois de juin. L’aéroport de Lille complète ainsi son offre de destinations internationales, qui correspondent à des besoins clairement identifiés, au bénéfice des habitants de notre territoire."





