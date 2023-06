Le Bourget 2023 : Indigo commande 500 avions, un record historique.

Article publié le 19 juin 2023 par David Dagouret

Cette commande devient la plus importante jamais effectuée par une compagnie aérienne.

IndiGo a passé une commande ferme de 500 appareils de la famille A320, établissant ainsi le record du plus gros contrat d'achat unique de l'histoire de l'aviation commerciale. Cet accord porte à 1 330 le nombre total d'appareils Airbus commandés par IndiGo, qui devient ainsi le premier client mondial de la famille A320.

Le contrat d'achat historique a été signé par Rahul Bhatia, directeur général d'IndiGo, Dr. Venkataramani Sumantran, président et administrateur indépendant non exécutif d'IndiGo, Pieter Elbers, CEO d'IndiGo, Guillaume Faury, CEO d'Airbus, et Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus, lors du Salon du Bourget 2023.

Pieter Elbers, CEO d'IndiGo, a déclaré : "Il est difficile d'exagérer l'importance de la nouvelle commande historique d'IndiGo portant sur 500 appareils de la famille A320 d'Airbus. Avec un carnet de commandes de près de 1 000 appareils pour la prochaine décennie, IndiGo est en mesure de remplir sa mission, à savoir continuer à stimuler la croissance économique, la cohésion sociale et la mobilité en Inde. Chez IndiGo, nous sommes fiers d'être la compagnie aérienne préférée des Indiens pour la connectivité en Inde et avec l'Inde et, ce faisant, d'être l'une des premières compagnies aériennes au monde. Cette commande réaffirme avec force la confiance d'IndiGo dans la croissance de l'Inde, dans la famille A320 et dans notre partenariat stratégique avec Airbus."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus a déclaré : "Cette commande historique marque un nouveau chapitre dans la relation entre Airbus et IndiGo, qui démocratise le transport aérien à un prix abordable pour des millions de personnes sur le marché de l'aviation qui connaît la plus forte croissance au monde. Il s'agit également d'une confirmation éclatante de la supériorité des coûts d'exploitation des appareils de la famille A320, qui alimentent la croissance d'IndiGo depuis près de vingt ans. Nous chérissons notre relation de longue date avec IndiGo et sommes fiers de notre réussite commune. Nous sommes impatients de contribuer à la croissance de la connectivité aérienne de l'Inde sur son réseau intérieur et sur les marchés internationaux grâce à l'expansion de ce formidable partenariat."





