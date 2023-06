Le Bourget 2023 : Riyadh Air présente son premier Boeing 787 (photos)

Article publié le 24 juin 2023 par David Dagouret

La nouvelle compagnie d'Arabie Saoudite a exposé son premier Dreamliner lors du salon international de l'aéronautique du Bourget.

Riyad Air est une nouvelle compagnie aérienne d'Arabie Saoudite qui a été créée en mars 2023. Elle sera la deuxième compagnie nationale de l'Arabie Saoudite et sera basée dans la capitale Riyad et plus précisément dans l'aéroport international du roi Khaled. La compagnie exploitera des vols réguliers nationaux et internationaux vers plus de 100 destinations dans le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. La flotte annoncée sera composée d'Airbus A320, de Boeing 737, d'Airbus A350 et de Boeing 787.

En mars 2023, Riyad Air a annoncé la commande de 72 Boeing 787-9 Dreamliner. La superbe livrée de Riyad Air a été dévoilée en juin dernier sur un Dreamliner immatriculé N8572C, msn 66877. C'est cet appareil qui a été exposé lors de cette 54e édition du salon aéronautique du Bourget.

