SMBC Aviation Capital commande 25 Boeing 737 Max

Article publié le 27 septembre 2023 par David Dagouret

Avec cet achat le portefeuille des commandes 737 Max du loueur s'élève à 81 exemplaires.

Boeing et SMBC Aviation Capital ont annoncé que le loueur d'avions a commandé 25 Boeing 737-8 Max. Cette nouvelle commande porte le carnet de commandes de SMBC à 81 exemplaires de Boeing 737 Max.

Peter Barrett, PDG de SMBC Aviation Capital a déclaré : "Nous sommes heureux de conclure cette nouvelle commande avec notre partenaire de longue date, Boeing, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec lui à l'avenir. Cette transaction démontre notre engagement à fournir à nos clients les avions les plus récents et les plus économes en carburant, alors qu'ils cherchent à atteindre leurs propres objectifs de développement durable et à réduire leurs coûts d'exploitation. Nos clients ont démontré une demande claire et à long terme pour le 737 MAX et notre pipeline de commandes élargi positionne SMBC Aviation Capital pour une croissance future dans le contexte d'une forte reprise mondiale du transport aérien."

Stan Deal, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "En tant que l'un des principaux loueurs d'avions du secteur, la décision de SMBC d'augmenter son carnet de commandes de 737 MAX avec une commande de 25 737-8 témoigne de sa confiance dans la valeur que l'avion apporte à ses compagnies aériennes clientes. L'incroyable polyvalence du 737-8 et son rendement énergétique inégalé en font un atout majeur pour la communauté des loueurs, qui s'efforce d'aider les compagnies aériennes à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et d'efficacité."

Sur le même sujet