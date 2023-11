L'Embraer E195-E2 certifié pour l'aéroport de Londres City

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

L'appareil du constructeur brésilien sera l'avion le plus grand capable d'opérer à Londres City.

Embraer a annoncé que son modèle E195-E2 avait reçu une certification pour l'approche difficile de l'aéroport de Londres City. Cette homologation a été délivrée par l'AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne).

Cette certification permettra à des compagnies aériennes d'exploiter l'E195-E2 à l'aéroport de Londres City, connu pour son approche difficile et sa piste courte.

L'Embraer E190-E2 avait déjà reçu la même certification en 2021 pour l'aéroport de Londres City.

Alison FitzGerald, directrice de l'exploitation du London City Airport, a déclaré : "La certification du E195-E2 marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour le London City Airport. Sa capacité à accueillir davantage de passagers tout en étant nettement plus silencieux et plus économe en carburant témoigne de notre engagement à travailler en étroite collaboration avec les constructeurs aéronautiques pour certifier des avions de nouvelle génération plus propres et plus silencieux, et nous attendons avec impatience que nos compagnies aériennes commencent l'exploitation commerciale du E195-E2 au London City Airport."

Marie-Louise Philippe, vice-présidente des ventes et du marketing et responsable de la région Europe et Asie centrale d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "London City est un endroit spécial pour Embraer, unique à bien des égards, et pas seulement pour ses célèbres 20 minutes entre le trottoir et la porte d'embarquement. Les avions Embraer dominent l'aéroport avec 85 % de tous les mouvements d'avions. Cela est dû aux performances de l'avion, qui ne nécessite pas de bloquer les sièges pour réduire le poids. Nous sommes fiers que les avions Embraer, avec leur capacité inégalée à gérer les conditions exigeantes de LCY, représentent la majeure partie des opérations de l'aéroport, et nous attendons avec impatience que le E195-E2 se joigne à la fête".





