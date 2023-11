Ouverture de la saison 2024 pour la licence FFPLUM

Article publié le 6 novembre 2023 par David Dagouret

La Fédération Française d'ULM a annoncé que la licence 2024 sera dématérialisée.

La Fédération Française d'ULM (FFPLUM) a annoncé l'ouverture des inscriptions à la licence 2024.

Il existe plusieurs cas pratique :

Vous étiez licencié en 2022 mais pas encore en 2023. Vous n’avez pas besoin de présenter de nouveau certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’ULM, il vous suffira de répondre au questionnaire de santé.

Vous étiez licencié en 2021 ou avant. Pour souscrire votre licence 2024, il vous faudra présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'ULM.

Vous n'avez jamais été licencié à la Fédération Française d'ULM. Pour toute nouvelle licence dans une fédération sportive, il vous faudra aussi fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'ULM.

Connectez-vous à votre espace licencié : https://licencie.ffplum.fr pour renouveler votre licence FFPLUM 2024 ! Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le rond noir "Je crée mon compte". Dans un premier temps, vous recevrez par courrier votre licence 2023 et vos attestations d'assurances valides jusqu'au 31 décembre 2023. Les éléments de la saison 2024 (licence et éventuelles garanties d'assurances) seront disponibles dans votre espace licencié à partir du 1er décembre 2023.

Les garanties d’assurances souscrites seront également valides jusqu’au 31 décembre 2024, soit 15 mois pour le prix de 12.

Les licenciés de la saison 2023 pourront renouveler leur licence pour la saison 2024 à partir du 1er décembre 2023 dans la matinée (une maintenance des espaces dirigeant et licencié sera effectuée durant la nuit du 30 novembre au 1er décembre). Pratique pour assurer en amont une continuité des garanties d'assurances entre la Saint-Sylvestre et la nouvelle année.

Nouveauté 2024 : dématérialisation de la licence FFPLUM !

Dans le cadre d’une démarche éco-responsable et afin de réduire son impact environnemental, la FFPLUM n’enverra plus les licences par courrier. Elles pourront être consultées et imprimées depuis votre espace licencié.