Airbus améliore le kit prototype de l'A400M pour le largage d'eau

Article publié le 8 décembre 2023 par David Dagouret

Le kit Roll-on/Roll-off de l'A400M peut larguer 20 000 litres de liquide.

Airbus Defence and Space a mené une nouvelle campagne d'essais en vol du kit prototype de lutte contre les incendies A400M Roll-on/Roll-off, larguant 20 000 litres de retardant et créant des lignes de haute concentration de plus de 400 mètres de long.

Pendant deux semaines, l'A400M a mené une campagne d'essais au sol et en vol dans le sud-ouest et le centre de l'Espagne, comprenant six largages, dont trois avec du retardant de couleur rouge et trois avec de l'eau.

Ce kit roll-on/roll-off ne nécessite aucune modification de l'avion et est donc interchangeable avec n'importe quel avion de la flotte A400M. L'eau ou le retardant est stocké dans un réservoir situé dans la soute de l'avion et, à l'aide d'un levier mécanique, une porte est ouverte pour permettre au liquide de s'écouler hors de l'avion par gravité à travers un tuyau d'évacuation. La conception actuelle du prototype permet de larguer 20 000 litres en une seule fois.

Les réservoirs peuvent être remplis en moins de 10 minutes à l'aide de pompes haute pression standard au sol. L'A400M se caractérise par sa capacité à décoller et à atterrir sur des pistes courtes et non pavées, ainsi que sur un large éventail de bases aériennes et d'aérodromes.

Au cours de la campagne, le 43e escadron de lutte contre les incendies de l'armée de l'air espagnole a été impliqué en tant que conseiller technique et a veillé à ce que cette capacité de l'A400M ait une valeur opérationnelle pour tout opérateur potentiel.

En juillet 2022, Airbus a testé pour la première fois un kit de démonstration amovible de lutte contre les incendies sur l'A400M.

Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space a déclaré : "Nous avons testé une nouvelle version du kit, qui améliore l'efficacité du largage et réduit le temps de décharge de plus de 30 % par rapport à l'année dernière, tout en assurant un déploiement rapide et une installation facile sur l'avion A400M. Nous continuons à développer de nouvelles solutions et capacités pour notre flotte d'A400M, en l'occurrence la protection des populations et des environnements naturels contre les incendies."





