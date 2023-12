Sirius Aviation AG va dévoiler son avion à hydrogène et électricité

Article publié le 17 décembre 2023 par David Dagouret

Cet appareil VTOL sera capable de transporter 5 personnes sur 1 850 km.

Sirius Aviation AG s'apprête à dévoiler le Sirius Jet, son premier avion VTOL à hydrogène, conçu et fabriqué en collaboration avec BMW Designworks et le groupe Sauber. Le Sirius Jet est un avion à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), entièrement électrique et sans émissions, qui allie l'aérodynamisme d'un jet aux avantages polyvalents des avions et des hélicoptères.

Propulsé par un système avancé de propulsion par soufflante hydrogène-électrique, ce jet d'affaires affiche une autonomie de 1 150 miles (1 850 km) et peut transporter jusqu'à cinq passagers, une vitesse de vol de 323 mph et la capacité d'atteindre des altitudes élevées de 30 000 pieds.

En janvier 2024, Sirius Aviation AG organisera un événement en Suisse, dévoilant et inaugurant l'allumage du système de propulsion Hydrogène-Électrique à ventilateur aspirant du Sirius Jet.