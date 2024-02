Airbus, Avinor, SAS, Swedavia et Vattenfall ouvrent la voie à l'aviation à hydrogène en Suède et en Norvège

Article publié le 9 février 2024 par David Dagouret

Airbus, Avinor, SAS, Swedavia et Vattenfall ont signé un protocole d'accord pour étudier la faisabilité d'une infrastructure hydrogène dans les aéroports de Suède et de Norvège.

Cette coopération permettra de mieux comprendre les concepts et les opérations des avions à hydrogène, l'approvisionnement, les infrastructures et les besoins de ravitaillement dans les aéroports, afin de contribuer au développement de l'écosystème de l'aviation à hydrogène dans les deux pays. Les travaux permettront également d'identifier les voies à suivre pour sélectionner les aéroports qui seront les premiers à exploiter des aéronefs à hydrogène dans les deux pays, ainsi que le cadre réglementaire correspondant.

C'est la première fois qu'une étude de faisabilité de ce type couvre deux pays et plus de 50 aéroports. Elle reflète l'ambition commune des partenaires d'utiliser leur expertise respective pour soutenir la décarbonisation du secteur de l'aviation et atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050.

Airbus a également lancé le programme "Hydrogen Hub at Airports" pour stimuler la recherche sur les besoins en infrastructures et les opérations aéroportuaires à faible émission de carbone, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. À ce jour, des accords ont été signés avec des partenaires et des aéroports dans dix pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour, la Corée du Sud, la Suède et le Royaume-Uni.

Guillaume Faury, PDG d'Airbus a déclaré : "L'hydrogène est un élément clé pour la mise en place d'un avenir aéronautique durable. La Norvège et la Suède comptent parmi les régions les plus exigeantes en matière d'aviation et disposent d'un grand potentiel pour la production d'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables. Je suis très heureux d'entamer cette coopération avec des partenaires pleinement engagés à prendre des mesures significatives en faveur de la décarbonisation de l'aérospatiale. Elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de déploiement d'écosystèmes aéronautiques à hydrogène dans les régions du monde les mieux adaptées."

Abraham Foss, PDG d'Avinor : "L'hydrogène est en train de devenir un vecteur énergétique clé pour l'aviation future sans combustibles fossiles. En tant que propriétaire et exploitant de 43 aéroports en Norvège, Avinor travaille sur le développement durable depuis de nombreuses années déjà et s'est positionné en tant que force motrice et facilitateur de la transition écologique de l'aviation norvégienne. Notre dialogue avec Airbus concernant la décarbonisation de l'aviation remonte à plusieurs années et nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cette collaboration avec nos bons voisins suédois. La Norvège, tout comme la Suède, est bien placée pour être un précurseur dans l'introduction d'avions à hydrogène. Nous sommes impatients de contribuer, grâce à notre expertise et à notre infrastructure, à faire avancer ce travail important."

Anko van der Werff, président-directeur général de SAS a déclaré : "Alors que le monde prend des mesures positives en faveur d'un avenir plus durable, l'engagement de SAS est de veiller à ce que les générations futures puissent elles aussi profiter des avantages d'une connectivité mondiale sans faille. En nous associant à certains des acteurs les plus forts et les plus innovants du secteur, nous assumons notre responsabilité dans la transition vers des émissions nettes nulles. Cette démarche est importante non seulement pour SAS, mais aussi pour l'ensemble du secteur de l'aviation."

Jonas Abrahamsson, président-directeur général de Swedavia a déclaré : "Nous sommes très heureux de participer à un partenariat plus large sur le rôle de l'hydrogène dans l'aviation avec Airbus, Avinor, SAS et Vattenfall. Swedavia, Avinor et SAS ont déjà établi des collaborations fructueuses dans le domaine de l'aviation sans combustibles fossiles, et il est donc passionnant qu'Airbus, qui a une connaissance approfondie des avions à hydrogène grâce à son initiative ZEROe, et Vattenfall, qui a une expertise en matière d'électricité et de production d'énergie, se joignent à nous dans le cadre d'une collaboration plus approfondie. On s'attend à ce que l'hydrogène devienne progressivement une part de plus en plus importante de l'ensemble des carburants utilisés par l'industrie aéronautique à l'avenir et qu'il ait donc un effet croissant sur l'infrastructure et la planification de nos aéroports. Ce partenariat constitue une étape majeure et importante vers une aviation sans combustibles fossiles dans la région nordique et renforcera le rôle de Swedavia en tant que leader de l'aviation sans combustibles fossiles, tout en franchissant une nouvelle étape importante dans la transition au sein de l'industrie aéronautique."

Anna Borg, présidente-directrice générale de Vattenfall a déclaré : "Nous voulons favoriser la décarbonisation de l'industrie. L'aviation est un secteur difficile à réduire où l'abandon des combustibles fossiles est un énorme défi aujourd'hui. Cette collaboration transfrontalière témoigne toutefois de la volonté de faire évoluer les choses. Nous sommes impatients d'apporter notre expertise en matière de développement du marché de l'électricité, d'infrastructure électrique et de production d'hydrogène en Suède."





