Norse Atlantic Airways prolonge la location de 4 Boeing 787

Article publié le 18 février 2024 par David Dagouret

Ces 15 appareils font l'objet d'un contrat de location flexible à long terme conclu en 2021.

Norse Atlantic Airways a accepté de prolonger la durée de quatre Boeing 787 sous-loués. Trois Boeing 787 - 8 Dreamliners ont été prolongés d'un an par rapport à la date de restitution initiale et seront désormais livrés à Norse entre la fin du mois de mars et la fin du mois de mai 2025. En outre, un Boeing 787 - 9 Dreamliner sera prolongé de deux mois avant de retourner à Norse Atlantic Airways au début du mois de mai 2024, avant qu'il n'entre dans le programme de vols d'été de pointe de Norse. L'accord augmentera le bénéfice total en espèces pendant les périodes de sous-location prolongées.

Norse possède un total de 15 Boeing 787 Dreamliners. Ces 15 appareils font l'objet d'un contrat de location flexible à long terme conclu en 2021, lorsque les taux de location étaient à des niveaux historiquement bas. Le prix de location bas est fixé pour toute la durée des contrats de location, sans ajustement inflationniste.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net avait testé la compagnie Norse à bord d'un Boeing 787 entre Paris et New York, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/05/a-la-decouverte-de-norse-atlantic-airways

Bjørn Tore Larsen, PDG et fondateur de Norse Atlantic Airways : "Cette extension des contrats de sous-location pour quatre de nos avions Dreamliner offre une nouvelle opportunité d'augmenter le bénéfice total en espèces garanti pendant la période de location. Notre stratégie consiste à croître à un rythme régulier en fonction de la demande du marché. Nous avons l'intention d'exploiter 12 Boeing 787 Dreamliner au cours de notre saison d'été 2024 et nous sommes impatients de constituer une flotte pleinement opérationnelle de 15 appareils en 2025 ."

