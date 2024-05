FlyBy signe une commande avec Tecnam

Article publié le 5 mai 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 10 P2008JC a 2 P2006T NG.

Tecnam a annoncé que "FlyBy", le principal organisme de formation aéronautique générale d'Espagne, a passé commande de dix (10) Tecnam P2008JC supplémentaires et de deux (2) nouveaux P2006T NG. Ces appareils viendront compléter leur flotte actuelle de 31 avions. Il s'agit en fait de la plus importante commande de l'ATO espagnole. En fait, de nouvelles commandes sont prévues pour 2025.

La flotte actuelle de FlyBy comprend :

8 P2008JC

3 P2006T

3 P2002JF

2 P mentors

"FlyBy", basé à Burgos, en Espagne, est réputé pour son programme de formation au pilotage intégré tout compris, qui inclut l'hébergement, les repas, l'iPad, l'école au sol et les simulateurs de vol.

La durée du cours est de seulement 14 mois, les étudiants combinant l'école au sol ATPL avec la qualification de vol à vue (VFR), la qualification de vol aux instruments (IFR), et complétant ensuite un module de coopération multi-moteurs et multi-équipage APS.

Les élèves sont plus de 350, originaires de 108 pays différents, dont 55 % d'Europe et 45 % du reste du monde.

En 2023, l'ATO a enregistré 23 000 heures de vol, et les prévisions pour 2024 sont encore plus élevées. FlyBy a récemment ouvert une nouvelle base à Logroño, en Espagne, et recevra un total de 16 Tecnam supplémentaires en 2024.

Alex ALVAREZ, PDG de FlyBy, a déclaré : "Nous avons choisi le Tecnam pour notre flotte en raison de sa conception moderne et de ses faibles coûts d'exploitation. Il n'y a rien de comparable au P2006T sur le marché. Sa qualité, ses capacités et son coût total de possession (coût d'acquisition et coût d'exploitation) sont inégalés."

Walter DA COSTA, directeur général des ventes de TECNAM a déclaré : "Nous sommes heureux de soutenir la croissance des écoles de pilotage modernes telles que FlyBy. Les opérateurs commerciaux ont un besoin urgent de pilotes formés sur des avions modernes avec des cockpits en verre et les procédures instrumentales les plus récentes."





