PLAY : résultats du premier trimestre 2024

Article publié le 12 mai 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 349 000 passagers au premier trimestre 2024.

PLAY, compagnie islandaise a annoncé ses résultats du premier trimestre de l'année 2024. Au premier trimestre 2024, les recettes de PLAY ont augmenté de 66 %, passant de 33 millions de dollars au premier trimestre 2023 à 54 millions, bien que la capacité ait augmenté de 63 %.

La position de trésorerie de PLAY était de 17,1 millions de dollars à la fin du premier trimestre. PLAY a depuis reçu 32 millions de dollars à la suite d'une augmentation de capital.

PLAY a transporté 349 000 passagers au premier trimestre 2024, soit une augmentation de 64 % par rapport au premier trimestre 2023.

Le taux de remplissage a également augmenté, passant de 78,4 % au premier trimestre 2023 à 81,8 % au premier trimestre 2024.

Pour rappel, nous avons pu tester la compagnie islandaise en 2022, voir l'article : A la découverte de PLAY

Einar Örn Ólafsson, PDG de PLAY a déclaré : "Les résultats du premier trimestre 2024 sont conformes à nos prévisions. Ils ont été fortement affectés par un recul de la demande à la suite de la couverture médiatique mondiale trompeuse concernant l'activité sismique de l'Islande au quatrième trimestre 2023. Nous avions prévu que cela aurait un impact négatif sur nos résultats et aujourd'hui, les chiffres en témoignent.

Malgré cela, nous avons observé des tendances positives au niveau de nos opérations et de nos ventes. La demande a fortement repris en janvier 2024 et nous avons observé des journées de vente record tout au long du premier trimestre, entraînant un état satisfaisant des réservations. Nos recettes totales ont augmenté de 66 % en un an, passant de 33 millions de dollars au 1er trimestre 2023 à 54 millions de dollars au 1er trimestre 2024. Cela confirme que notre compagnie est de plus en plus populaire et qu'elle gagne en parts de marché.

Chez PLAY, notre priorité est de maintenir des coûts bas afin de continuer à proposer des tarifs aériens compétitifs. Au premier trimestre, nous avons vu notre CASK diminuer de 8 % par rapport au premier trimestre 2023 tandis que le CASK hors carburant a également connu une tendance favorable.

Du point de vue opérationnel, le premier trimestre peut se révéler très difficile en Islande en raison des conditions météorologiques. Cependant, nous avons enregistré une ponctualité exceptionnelle de 87,8 %, qui surpasse notre objectif annuel de 85 %. Nous pouvons en être fiers et je suis reconnaissant du travail formidable accompli par tous les collaborateurs de PLAY qui ont permis d’obtenir ces résultats.

Au cours du premier trimestre, PLAY a reçu plusieurs promesses de subvention à hauteur de 32 millions de dollars de la part d'actionnaires existants et de nouveaux investisseurs. PLAY se trouve donc dans une position financière solide en vue d'atteindre ses objectifs.

La saison estivale, essentielle pour PLAY, se profile à l'horizon, et je me réjouis à la perspective de travailler avec mes collaborateurs et d’offrir un service exceptionnel à nos passagers."

