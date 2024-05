Turkish Airlines , Airbus et Rolls-Royce renforcent leur partenariat

Article publié le 12 mai 2024 par David Dagouret

Les trois entreprises ont dévoilé le Programme Stratégique Renforcé pour la Turquie STEP (Strategic Türkiye Enhanced Programme).

Pour célébrer la commande historique de 150 A321neo et 80 appareils de la famille A350 passée en décembre 2023, la compagnie nationale turque Turkish Airlines, Airbus et Rolls-Royce se sont réunis au siège de Turkish Airlines à Istanbul. Etaient présents M. Ömer Bolat, Ministre de l'industrie et de la technologie, M. Mehmet Fatih Kacır, Ministre des transports et des infrastructures, M. Abdulkadir Uraloğlu, le Vice-Ministre de la défense nationale, M. Bilal Durdalı, des représentants des principales entreprises aérospatiales turques, ainsi que le consul général britannique et des sous-secrétaires d'État français et espagnols.

La célébration a également marqué le dévoilement du Programme Stratégique Renforcé pour la Turquie STEP (Strategic Türkiye Enhanced Programme), créé par Airbus, Turkish Airlines et les entreprises aérospatiales turques afin de poursuivre le développement de l'industrie aérospatiale turque conformément au plan de croissance stratégique à long terme de Turkish Airlines.

Cette récente commande d'avions fait de Turkish Airlines le premier exploitant mondial du moteur Trent XWB de Rolls-Royce. Dans le cadre du partenariat avec Rolls-Royce, le constructeur étudie la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives industrielles en Turquie, notamment la création potentielle d'une capacité compétitive de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et la poursuite de l'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement.

Ahmet Bolat, Président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines a déclaré : "Nous sommes heureux du lancement du programme stratégique Türkiye Enhanced avec Airbus, qui témoigne de l'approfondissement de notre collaboration avec le constructeur aéronautique. Compte-tenu des progrès rapides de la technologie, nous démarrons l’accompagnement des entreprises aéronautiques turques pour qu’elles deviennent des fournisseurs potentiels, en accord étroit avec les objectifs stratégiques d'Airbus et les domaines d'activité nouvellement identifiés par l'entreprise.Nous sommes également ravis de renforcer notre relation avec Rolls-Royce. En joignant nos forces à celles des géants de la fabrication, nous soulignons notre engagement en faveur de l'excellence et du développement des capacités aérospatiales de la Turquie. Grâce à la coopération significative entre trois entreprises de valeur, Turkish Airlines continuera à tirer parti des technologies avancées et des stratégies de collaboration pour améliorer son efficacité opérationnelle et contribuer à la poursuite de sa croissance durable tout en renforçant son rôle de leader sur la scène mondiale de l'aviation."

Guillaume Faury, PDG d'Airbus, a déclaré : "Nous remercions Turkish Airlines pour sa confiance et nous sommes honorés de soutenir sa croissance en tant que compagnie aérienne d'élite mondiale et de développer notre partenariat avec la Turquie par le biais du nouveau programme STEP que nous dévoilons aujourd'hui. Ce programme servira de cadre à Airbus pour élargir sa collaboration avec la Turquie et soutenir les ambitions de croissance de Turkish Airlines, en mettant l'accent sur le développement de la chaîne d'approvisionnement, les compétences et le développement durable."

Tufan Erginbilgiç, PDG de Rolls-Royce, a déclaré : "La Turquie est un marché d'importance stratégique pour Rolls-Royce pour l'ensemble de ses activités. Nous sommes très heureux de la confiance que Turkish Airlines a placée dans nos moteurs Trent XWB. Nous sommes maintenant impatients de travailler avec Turkish Airlines et nos partenaires afin d'utiliser notre vaste expérience en ingénierie aérospatiale au profit de l'économie turque, de développer la base de compétences du pays et d'accroître son rôle dans la transition énergétique. Je suis personnellement très motivé par le renforcement des relations entre notre grande entreprise, Turkish Airlines et la République de Turquie."





