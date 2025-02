BEA : Bilan des rapports publiés en 2024 pour les ULM

Article publié le 19 février 2025 par David Dagouret

Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) a publié son bilan des accidents d’ULM pour l’année 2024. Ce rapport revient sur 22 accidents survenus entre 2021 et 2023, ayant entraîné 23 décès et 8 blessés, dont deux grièvement.

En comparaison, l’année 2023 avait comptabilisé 25 rapports d’accidents mortels, soit une légère diminution cette année. La répartition par classe d’ULM met en évidence certaines évolutions :

Paramoteurs (classe 1) : 3 accidents (contre 4 en 2023)

Pendulaires (classe 2) : 3 accidents (contre 1 en 2023)

Multiaxes (classe 3) : 9 accidents (contre 18 en 2023)

Autogires (classe 4) : 5 accidents (contre 2 en 2023)

Hélicoptères ultralégers (classe 6) : 2 accidents (non recensés en 2023)

Le rapport souligne notamment la diminution significative des accidents impliquant des ULM multiaxes, tandis que les autogires et les hélicoptères ultralégers enregistrent une augmentation.