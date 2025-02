L'Airbus A321XLR équipé d'un moteur Pratt & Whitney reçoit la certification de type de l'EASA

Article publié le 24 février 2025 par David Dagouret

Ce certificat fait suite à la certification de l'A321XLR motorisé par le CFM LEAP-1A en juillet 2024.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a délivré le certificat de type pour l'Airbus A321XLR équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF. Ce certificat fait suite à la certification de l'A321XLR motorisé par le CFM LEAP-1A en juillet 2024 et ouvre la voie à l'entrée en service du premier avion client équipé de moteurs Pratt & Whitney dans le courant de l'année.

Le premier A321XLR a effectué son vol inaugural en juin 2022. Il a été suivi d'un vaste programme d'essais impliquant trois avions d'essai. En 2024, l'A321XLR est entré en service. À ce jour, plus de 500 Airbus A321XLR ont été commandés.

Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft chez Airbus, a déclaré : "L'A321XLR fait déjà preuve d'une grande polyvalence en traversant l'Atlantique au quotidien. Avec la certification et l'entrée en service de l'A321XLR motorisé par le GTF, nous verrons de plus en plus d'opérateurs introduire cet avion qui change la donne. C'est également une bonne nouvelle pour les passagers de nos clients, qui bénéficieront de nouvelles liaisons directes de ville à ville, avec un niveau de confort accru en cabine."





Sur le même sujet