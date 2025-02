Norse Atlantic : Taux de remplissage record en janvier 2025

Article publié le 22 février 2025 par David Dagouret

Norse Atlantic Airways annonce un taux de remplissage de 94 % en janvier 2025, égalant son record et enregistrant une hausse de 30 points par rapport aux 64 % de l’an dernier.

La compagnie a opéré 377 vols et transporté 111 543 passagers sur son réseau et ses opérations ACMI/charter, soit une augmentation de 71 % sur un an. 70 % des vols ont décollé dans les 15 minutes suivant l’horaire prévu, contre 80 % en janvier 2024.

Les services ACMI/charter ont connu une forte croissance, avec 140 vols opérés en janvier 2025 contre 23 vols en janvier 2024.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a pu tester la compagnie Norse Atlantic lors d'un vol entre Paris et New York, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/05/a-la-decouverte-de-norse-atlantic-airways

