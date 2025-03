Le Bombardier Global 7500 établit un 100e record de vitesse

Article publié le 7 mars 2025 par David Dagouret

Avec plus de 200 avions en service ayant accumulé plus de 220 000 heures de vol, le Global 7500 prépare l’arrivée de l’avion Global 8000 de l’entreprise, qui entrera en service plus tard cette année.

Bombardier a annoncé, le 03 mars dernier, que son avion d’affaires Global 7500 a atteint un jalon incroyable de performance : établir 100 records de vitesse. L’avion a atteint ce record le 28 février dernier dans une mission qui l’a mené de l’établissement de service agréé ACI Jet de Bombardier à San Luis Obispo, en Californie, à l’aéroport de Londres-Biggin Hill, au Royaume-Uni, en 9 heures et 17 minutes avec une impressionnante vitesse moyenne de près de 1 000 km/h.

Certains de ses plus récents records de vitesse ont été enregistrés sur des liaisons comme Tokyo-San Francisco, Londres-Riyad, Oakland-Tokyo, Hartford-Dubaï et Tokyo-Toronto, entre autres.

Parmi les exploits précédents de l’avion Global 7500, mentionnons un vol de 8 225 milles marins de Sydney à Detroit, le plus long vol jamais réalisé dans l’aviation d’affaires, ainsi que la première mission sans escale de l’industrie de l’aéroport de Londres-City à Los Angeles.

Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et à une distance franchissable de base de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 est l’avion ultime pour établir des records.

Les propriétés de l’avion Global 7500 seront renforcées dans la foulée du lancement de l’avion Global 8000. Cet avion de Bombardier annonciateur d’une nouvelle ère devrait proposer une distance franchissable de 8 000 milles marins et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, ce qui en fera l’avion d’affaires tout-en-un ultime. Il devrait également offrir une basse altitude en cabine – soit moins de 2 900 pieds lorsqu’il volera à 41 000 pieds.

La construction de l’avion Bombardier Global 8000 est en cours dans les usines Bombardier en Amérique du Nord, et le programme progresse comme prévu, l’entrée en service devant avoir lieu en 2025.

Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense a déclaré : "Les clients de Bombardier ont besoin d’un outil d’affaires fiable, rapide et efficace qui les amène vite et bien à destination, et l’avion Global 7500 dicte la norme dans la catégorie des très long-courriers par ses percées technologiques exceptionnelles et ses performances spectaculaires. Comme en témoignent ces records impressionnants, l’avion montre constamment qu’il a la vitesse nécessaire pour mener à bien tout type de mission. Et avec notre avion Global 8000 qui s’apprête à entrer en service cette année, nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée de records de vitesse et de la porter à de plus hauts sommets pour toute la flotte."





