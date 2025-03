Mission Pégase : un carnet d’immersion au cœur des ailes françaises

Article publié le 20 mars 2025 par David Dagouret

Le 10 avril 2025 paraîtra Mission Pégase, un ouvrage de 120 pages signé Lapin, artiste et peintre officiel de l’Air et de l’Espace, aux éditions PP. Proposé au prix de 19,90 €, ce carnet au format 21,5 x 16 cm offre une plongée inédite dans le déploiement de l’Armée de l’Air et de l’Espace française lors de la mission éponyme, symbole de la diplomatie tricolore en région Indopacifique.

Pour réaliser cet ouvrage, Lapin s’est immergé auprès des aviateurs, suivant pas à pas le périple d’un triptyque d’aéronefs emblématiques – le Rafale, l’A330 MRTT Phénix et l’A400M Atlas – depuis la métropole française jusqu’à la base aérienne de Darwin, en Australie. Ce voyage, ponctué d’escales aux Émirats arabes unis et à Singapour, illustre la capacité de projection de l’armée française à travers le globe. L’artiste a capturé sur le vif les instants de cette mission stratégique, mêlant dessins précis et annotations recueillies auprès des équipages.

Le carnet retrace également la participation de l’Armée de l’Air et de l’Espace à l’exercice multinational « Pitch Black », organisé en Australie. Cet entraînement de combat aérien, réputé pour son intensité, a réuni 20 nations et mobilisé quelque 140 aéronefs. Une occasion supplémentaire pour Lapin de documenter la coopération internationale et les savoir-faire des forces aériennes françaises.

Fils d’un technicien en aéronautique, Lapin a grandi dans l’univers des avions, une passion qui l’a conduit à obtenir son brevet de pilote à l’âge de 18 ans. Surnommé « illustrateur mobile », il conjugue son goût pour l’aviation avec un talent artistique singulier. Ses carnets, qu’il enrichit de croquis réalisés en direct et de légendes détaillées, se distinguent par leur approche immersive. Ni bande dessinée, ni simple reportage, ils se présentent comme des journaux de bord, reflets d’un regard personnel et documenté.

Avec Mission Pégase, Lapin ajoute une nouvelle pièce à une œuvre déjà riche, comptant des titres comme Patrouille de France, Aviateurs ou encore Avions. Ses publications, qui explorent aussi bien des bases aériennes françaises (BA120) que des destinations lointaines (Lapin au Japon, Sketching Barcelona), témoignent d’une curiosité sans frontière et d’une maîtrise du dessin spontané.

Accessible et visuellement captivant, Mission Pégase s’adresse autant aux passionnés d’aviation qu’à ceux qui souhaitent découvrir les coulisses d’une opération militaire d’envergure. À travers les traits de Lapin, le lecteur est transporté au plus près des équipages et des machines, des hangars de métropole aux pistes australiennes. Cet ouvrage, qui allie rigueur documentaire et sensibilité artistique, confirme le rôle unique de l’artiste dans la valorisation du patrimoine aéronautique français.