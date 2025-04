La Suède s’offre quatre C-390 Millennium

Article publié le 12 avril 2025 par David Dagouret

Ce choix marque une étape clé pour la Flygvapnet, l’armée de l’air suédoise, qui cherche à remplacer ses vieillissants C-130H Hercules.

Lors du salon LAAD Defence & Security, la Suède a scellé un contrat majeur avec Embraer pour l’achat de quatre avions de transport C-390 Millennium. Annoncé en présence de Peter Sandwall, secrétaire d’État à la Défense suédois, et de Bosco da Costa Junior, PDG d’Embraer Defense & Security, cet accord sécurise des créneaux de production et s’inscrit dans une coopération avec les Pays-Bas et l’Autriche, récemment formalisée par un memorandum d’entente.

Le C-390 Millennium, déjà en service au Brésil depuis 2019, au Portugal depuis 2023 et en Hongrie depuis 2024, fait figure de référence dans le transport militaire. Avec une capacité de 26 tonnes, une vitesse de 470 nœuds et la possibilité d’opérer sur des pistes non préparées, il se distingue par sa polyvalence. Transport de troupes, évacuations médicales, lutte contre les incendies ou missions humanitaires : l’appareil répond à une large gamme de besoins. Sa version KC-390, équipée pour le ravitaillement en vol, a également démontré ses performances, tant en tant que ravitailleur que récepteur.

Adopté par huit pays, dont la Corée du Sud et la République tchèque, et sélectionné par la Slovaquie, le C-390 affiche des chiffres impressionnants : 93 % de disponibilité et plus de 99 % de missions réussies. En s’associant aux Pays-Bas et à l’Autriche, la Suède optimise ses coûts et s’assure une livraison dès 2027.

Peter Sandwall, secrétaire d'état auprès du ministre suédois de la défense, a déclaré : "Le C-390 est un appareil de nouvelle génération, interopérable avec l’OTAN, conçu pour opérer dans des conditions complexes. Il renforcera notre capacité à mener des missions critiques pour les décennies à venir."

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security, a déclaré : "Ces avions permettront à la Suède d’accroître son efficacité tout en bénéficiant des synergies européennes en matière de formation et de maintenance."

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a eu la chance de voler à bord d'un Embraer C390 Millennium lors du salon aéronautique du Bourget en juin 2023 : Embraer fait la promotion de son KC-390

