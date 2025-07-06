Programme des vols : Roissy Meaux Airshow 2025 (MAJ 06/07/2025)

Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret

Dimanche 06 juillet se tiendra la fête aérienne de Roissy Meaux. Découvrez le programme prévisionnel des vols.

Dimanche 06 juillet se tiendra la fête aérienne de Roissy Meaux.

Ci-dessous le programme des vols de dimanche qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

12:30 – 12:37 | Les pionniers

DEPERDUSSIN (F-PDEP)

12:37 – 12:47 | 14/18

FOKKER DR1 TRIPLAN (F-AYDR)

SE5 (F-AZCY)

NIEUPORT 28 (F-PNPT)

SOPWITH PUP (F-PPUP)

12:47 – 12:53 | Duo de Piper

PIPER J3 (F-BKNO)

PIPER J3 (N3989B)

12:53 – 13:01 | Dassault/Nord1101

DASSAULT FLAMANT MD311 (F-AZKT)

NORD 1101 (F-GMCY)

13:01 – 13:11 | Calliopé

EC 120

13:11 – 13:19 | Luftwaffe

JU52 (F-AZJU)

STORCH FI-156 (F-AZRA)

13:19 – 13:29 | Oursons de Cambrai

PIPER J3 (D-EJIZ, OO-YOL, F-GHLQ, F-PPHM, F-BFYI, F-AZII)

13:29 – 13:44 | ALAT Tigres

TIGRE EC 665 HAD (F-TIGRE)

13:44 – 13:52 | Voltige silencieuse

PILATUS B4 fumigènes (F-CMAX)

PIPER PA 25 (F-GHSQ)

13:52 – 14:00 | Largage paras

ANTONOV 2 (SP-AOO)

14:00 – 14:08 | Mustang

TF-51D (G-CLNV)

14:08 – 14:16 | Corsair

CORSAIR (D-FCOR)

14:16 – 14:26 | Normandie-Niemen

YAK 3 (F-AZOS)

YAK 3U (F-AYAK)

14:26 – 14:38 | Fly and Fun

L-39 ALBATROS (LX-STN, LX-MIK)

14:38 – 15:03 | Banzaï

T6 (F-AZBQ, F-AZBE, F-AZBL, F-AZGB, F-AZVN, F-AZRB, F-AZCQ)

AT-6M ZERO (F-AZZM)

BOEING STEARMAN (N1771B, F-HIZI)

15:03 – 15:11 | Tracker

TRACKER T24 (F-AYKM)

15:11 – 15:19 | Stampe

STAMPE (F-BCGQ)

15:19 – 15:29 | La Marine ATL

BREGUET ATLANTIQUE ATL2 (F-ATL)

15:29 – 15:39 | Cocarde Marine

BREGUET ALIZÉ BR1050 (F-AZPI)

MORANE MS760 PARIS (F-AZLT)

FOUGA CM-170 ZEPHYR (F-AZPF)

15:39 – 15:59 | Royal Jordanian patrouille

15:59 – 16:14 | Caïman/Gazelle ALAT

NH 90 CAIMAN (F-ALAT)

16:14 – 16:22 | Dakota

DC3 (F-AZOX)

16:22 – 16:30 | Duo de Broussard

BROUSSARD (F-BNDD, F-GKJT)

16:30 – 16:38 | Stampe rubans

STAMPE SV4 (F-PDMI)

16:38 – 16:46 | Yak 52TD

YAK 52TD (LY-YJW)

16:46 – 16:57 | Giddy Pioneer Team

PIONEER (F-JFHQ, F-JFHS, F-JSXT, F-JRLB)

16:57 – 17:07 | RSD

RAFALE

17:07 – 17:22 | T-28 - Bronco

T28 (F-AZHR, F-AZQV, F-AYVF)

BRONCO (F-AZKM)

17:22 – 17:32 | Alternative duo

FOURNIER RF 4D (F-BORD, F-HRFE)

17:32 – 17:42 | Hawkeye E2C

GRUMMAN E-2 HAWKEYE

17:42 – 18:02 | Carnet de vol

PITTS S2B (F-HBOB)

CAP 222 (F-HHEV)

EXTRA 300 (F-HCSA)

BEECH BONANZA VOLTIGE (D-ENIR)

18:08 – 18:14 | Autogyre

AUTOGIRE M16 MAGNI (F-JIUS)

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