Actualité aéronautique
Programme des vols : Roissy Meaux Airshow 2025 (MAJ 06/07/2025)
Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret
Dimanche 06 juillet se tiendra la fête aérienne de Roissy Meaux. Découvrez le programme prévisionnel des vols.
Dimanche 06 juillet se tiendra la fête aérienne de Roissy Meaux.
Ci-dessous le programme des vols de dimanche qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.
12:30 – 12:37 | Les pionniers
- DEPERDUSSIN (F-PDEP)
12:37 – 12:47 | 14/18
- FOKKER DR1 TRIPLAN (F-AYDR)
- SE5 (F-AZCY)
- NIEUPORT 28 (F-PNPT)
- SOPWITH PUP (F-PPUP)
12:47 – 12:53 | Duo de Piper
- PIPER J3 (F-BKNO)
- PIPER J3 (N3989B)
12:53 – 13:01 | Dassault/Nord1101
- DASSAULT FLAMANT MD311 (F-AZKT)
- NORD 1101 (F-GMCY)
13:01 – 13:11 | Calliopé
- EC 120
13:11 – 13:19 | Luftwaffe
- JU52 (F-AZJU)
- STORCH FI-156 (F-AZRA)
13:19 – 13:29 | Oursons de Cambrai
- PIPER J3 (D-EJIZ, OO-YOL, F-GHLQ, F-PPHM, F-BFYI, F-AZII)
13:29 – 13:44 | ALAT Tigres
- TIGRE EC 665 HAD (F-TIGRE)
13:44 – 13:52 | Voltige silencieuse
- PILATUS B4 fumigènes (F-CMAX)
- PIPER PA 25 (F-GHSQ)
13:52 – 14:00 | Largage paras
- ANTONOV 2 (SP-AOO)
14:00 – 14:08 | Mustang
- TF-51D (G-CLNV)
14:08 – 14:16 | Corsair
- CORSAIR (D-FCOR)
14:16 – 14:26 | Normandie-Niemen
- YAK 3 (F-AZOS)
- YAK 3U (F-AYAK)
14:26 – 14:38 | Fly and Fun
- L-39 ALBATROS (LX-STN, LX-MIK)
14:38 – 15:03 | Banzaï
- T6 (F-AZBQ, F-AZBE, F-AZBL, F-AZGB, F-AZVN, F-AZRB, F-AZCQ)
- AT-6M ZERO (F-AZZM)
- BOEING STEARMAN (N1771B, F-HIZI)
15:03 – 15:11 | Tracker
- TRACKER T24 (F-AYKM)
15:11 – 15:19 | Stampe
- STAMPE (F-BCGQ)
15:19 – 15:29 | La Marine ATL
- BREGUET ATLANTIQUE ATL2 (F-ATL)
15:29 – 15:39 | Cocarde Marine
- BREGUET ALIZÉ BR1050 (F-AZPI)
- MORANE MS760 PARIS (F-AZLT)
- FOUGA CM-170 ZEPHYR (F-AZPF)
15:39 – 15:59 | Royal Jordanian patrouille
15:59 – 16:14 | Caïman/Gazelle ALAT
- NH 90 CAIMAN (F-ALAT)
16:14 – 16:22 | Dakota
- DC3 (F-AZOX)
16:22 – 16:30 | Duo de Broussard
- BROUSSARD (F-BNDD, F-GKJT)
16:30 – 16:38 | Stampe rubans
- STAMPE SV4 (F-PDMI)
16:38 – 16:46 | Yak 52TD
- YAK 52TD (LY-YJW)
16:46 – 16:57 | Giddy Pioneer Team
- PIONEER (F-JFHQ, F-JFHS, F-JSXT, F-JRLB)
16:57 – 17:07 | RSD
- RAFALE
17:07 – 17:22 | T-28 - Bronco
- T28 (F-AZHR, F-AZQV, F-AYVF)
- BRONCO (F-AZKM)
17:22 – 17:32 | Alternative duo
- FOURNIER RF 4D (F-BORD, F-HRFE)
17:32 – 17:42 | Hawkeye E2C
- GRUMMAN E-2 HAWKEYE
17:42 – 18:02 | Carnet de vol
- PITTS S2B (F-HBOB)
- CAP 222 (F-HHEV)
- EXTRA 300 (F-HCSA)
- BEECH BONANZA VOLTIGE (D-ENIR)
18:08 – 18:14 | Autogyre
- AUTOGIRE M16 MAGNI (F-JIUS)
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