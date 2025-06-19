Salon du Bourget 2025 : La Lituanie choisit l'Embraer C-390 comme avion de transport militaire

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

L'accord comprend l'acquisition de trois exemplaires de l'avion brésilien.

Le ministère de la Défense nationale de Lituanie a annoncé que l'Embraer C-390 Millennium a été choisi comme avion de transport militaire de nouvelle génération du pays.

Ce choix permet à la Lituanie de rejoindre un nombre croissant d'alliés européens et de l'OTAN, dont le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque, la Suède et la Slovaquie, qui ont également choisi le C-390 pour moderniser leurs forces aériennes.

Pour rappel, en 2023, Embraer avait fait la promotion de son appareil durant le salon aéronautique du Bourget, Aeroweb-fr.net était présent, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-embraer-fait-la-promotion-de-son-kc-390

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