Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : La Lituanie choisit l'Embraer C-390 comme avion de transport militaire

Article publié le 19 juin 2025 par David Dagouret

L'accord comprend l'acquisition de trois exemplaires de l'avion brésilien.

Embraer kC-390 Armée de l'air brésilienne

Embraer kC-390 Armée de l'air brésilienne

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Le ministère de la Défense nationale de Lituanie a annoncé que l'Embraer C-390 Millennium a été choisi comme avion de transport militaire de nouvelle génération du pays.

Ce choix permet à la Lituanie de rejoindre un nombre croissant d'alliés européens et de l'OTAN, dont le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque, la Suède et la Slovaquie, qui ont également choisi le C-390 pour moderniser leurs forces aériennes. 

Pour rappel, en 2023, Embraer avait fait la promotion de son appareil durant le salon aéronautique du Bourget, Aeroweb-fr.net était présent, revoir l'actualité :  https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-embraer-fait-la-promotion-de-son-kc-390

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