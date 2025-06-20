Actualité aéronautique

Salon du Bourget 2025 : le F-35A de l'US Air Force assure le spectacle en vol (photos)

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

Cette année, la présentation du F-35A est assurée par une pilote de l’US Air Force.

F-35A SIAE 2025

F-35A SIAE 2025

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

F-35A SIAE 2025 F-35A SIAE 2025 F-35A SIAE 2025 F-35A SIAE 2025

Parmi les démonstrations en vol les plus attendues du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris - Le Bourget, celle du F-35A Lightning II attire chaque jour l’attention du public. Présenté par l’US Air Force, cet avion est conçu par la société américaine, Lockheed Martin.

Cette année, la présentation du F-35A est assurée par une pilote de l’US Air Force.

En parallèle de la démonstration en vol, plusieurs appareils de l’US Air Force sont exposés au statique sur le tarmac du Bourget.

f35

f35

f35

f35

f35

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Boeing 737-8K2 (PH-BXE) Embraer 190 E2 STD (ERJ-190-300STD) (HB-AZB) Dornier Do-328-310 Jet (N259DS) Boeing 777-F (B-18772) Boeing 747-47UF/SCD (N476MC) Airbus A330-941N (N431DX)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net