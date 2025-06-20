Salon du Bourget 2025 : le F-35A de l'US Air Force assure le spectacle en vol (photos)

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

Cette année, la présentation du F-35A est assurée par une pilote de l’US Air Force.

Parmi les démonstrations en vol les plus attendues du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris - Le Bourget, celle du F-35A Lightning II attire chaque jour l’attention du public. Présenté par l’US Air Force, cet avion est conçu par la société américaine, Lockheed Martin.

Cette année, la présentation du F-35A est assurée par une pilote de l’US Air Force.

En parallèle de la démonstration en vol, plusieurs appareils de l’US Air Force sont exposés au statique sur le tarmac du Bourget.

Sur le même sujet