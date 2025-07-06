Actualité aéronautique
Bombardier commence les livraisons de trois avions Challenger 3500 à Aloula Aviation
Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret
Ces livraisons donnent lieu aux premiers avions Challenger 3500 immatriculés en Arabie saoudite.
Bombardier a franchi une nouvelle étape commerciale au Moyen-Orient en annonçant la livraison de trois exemplaires de son jet d’affaires Challenger 3500 à Aloula Aviation. La compagnie saoudienne devient ainsi le premier opérateur à immatriculer ce modèle au registre de l’Arabie saoudite.
Lancé en 2021, le Challenger 3500 est une évolution du Challenger 350, proposant une cabine modernisée et plusieurs améliorations technologiques tout en conservant l’autonomie et les performances qui ont fait le succès de cette gamme.
Ce développement marque également une nouvelle avancée pour Bombardier sur le segment des opérateurs privés et des services sur mesure au Moyen-Orient, une zone stratégique pour le constructeur canadien. Les trois appareils seront exploités pour des missions variées de transport d’affaires et VIP.
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