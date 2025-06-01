Corsair dévoile sa nouvelle identité visuelle

Article publié le 17 juillet 2025 par David Dagouret

Ce changement s'inscrit dans une stratégie débutée il y a plusieurs années. Cette stratégie a commencé par le renouvellement de sa flotte puis par l'amélioration de l'expérience client et enfin dans un engagement en faveur de l'environnement.

Corsair continue sa transformation en présentant une nouvelle identité visuelle. Ce changement s’inscrit dans une stratégie débutée il y a plusieurs années. Cette stratégie a commencé par le renouvellement de sa flotte puis par l’amélioration de l’expérience client et enfin dans un engagement en faveur de l’environnement.

Depuis 2021, la compagnie française s'est engagée dans un changement complet de son modèle, marqué par l’arrivée d’une flotte d’Airbus A330neo. Cette évolution se reflète maintenant dans un nouveau logo, qui se veut plus simplifié et plus épuré. Le design, plus contemporain, reste néanmoins fidèle à l’histoire de la marque.

La nouvelle identité graphique a été inspirée dans les paysages que survolent les appareils Corsair : une palette de bleus évoquant le ciel, la mer et l’océan. Une courbe rouge, baptisée « Neoline » et inspirée du fuselage des A330neo, fait également son apparition. Élément fort de ce nouveau langage visuel, elle incarne le mouvement, la modernité et la dynamique de la compagnie.

Parallèlement, Corsair repense l’ensemble du parcours client, en retravaillant notamment la signalétique dans les aéroports afin de fluidifier l’expérience passager et d’apporter davantage de clarté et de confort visuel.

À bord, l’expérience continue d’évoluer. Les cabines des Airbus A330neo ont été entièrement redessinées : sièges plus ergonomiques, espace optimisé, divertissement dernière génération, connectivité Wi-Fi et offre de restauration soignée. La compagnie mise également sur un service personnalisé, que ce soit en vol ou au sol. À Paris-Orly, un accueil premium est désormais proposé en partenariat avec MyDriver, et des offres de location de véhicules haut de gamme sont disponibles grâce à Hertz.

Créée en 1981 sous le nom de Corse Air, puis rebaptisée Corsair en 1990, la compagnie est passée entre les mains du groupe TUI avant d’être reprise en 2021 par un consortium d’investisseurs majoritairement ultramarins. Ce tournant a renforcé son ancrage dans les Outre-mer, des territoires au cœur de son réseau long-courrier. Depuis Paris-Orly et plusieurs villes de province (Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille), Corsair dessert notamment la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Madagascar, l’île Maurice ou encore l’Afrique de l’Ouest.

Avec cette nouvelle identité, Corsair réaffirme ses ambitions : proposer une expérience de voyage moderne, confortable et plus durable, tout en restant fidèle à ses racines et aux territoires qui font son identité.

Karen Levy, Directrice Expérience client et Communication a déclaré : "Changer d’identité de marque n’est jamais anodin dans l’histoire d’une entreprise : c’est un acte fort, porteur de sens, qui traduit une évolution, une vision renouvelée et des ambitions affirmées pour l’avenir. Cette nouvelle identité traduit une étape importante pour la compagnie Corsair car elle nous aide à poindre le cap. Elle a été chaleureusement accueillie par les collaborateurs de la compagnie, dont on connaît toute l’importance : ils sont les premiers garants de notre image et nos meilleurs ambassadeurs au quotidien."

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé l'expérience Corsair lors d'un vol. Pour revoir l'article : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair





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