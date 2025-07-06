Actualité aéronautique
Corsair signe un partenariat stratégique avec l’IPSA
Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret
Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans l’engagement de la compagnie aérienne en faveur de la formation, de la transmission des savoir-faire et de l’accompagnement des jeunes vers les métiers du transport aérien.
Corsair a conclu un partenariat stratégique avec l’IPSA, École d’ingénieurs post-bac française de référence sur les secteurs de l’aéronautique et spatial, Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans l’engagement de la compagnie aérienne en faveur de la formation, de la transmission des savoir-faire et de l’accompagnement des jeunes vers les métiers du transport aérien.
La signature s’est tenue, à l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, en présence d’Anne-Ségolène Abscheidt, Directrice générale de l’IPSA, et de Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général de Corsair.
Le partenariat prévoit la mise en œuvre d’actions variées destinées à rapprocher les étudiants du monde professionnel :
- interventions de collaborateurs de Corsair au sein de l’établissement ;
- participation aux forums organisés par l’école ;
- organisation de visites de sites pour une immersion dans l’univers de la compagnie ;
- publication d’offres de stages, d’alternances et de projets pédagogiques.
Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général de Corsair a déclaré : "Ce partenariat avec l’IPSA s’inscrit pleinement dans notre volonté de valoriser les savoir-faire métiers et de transmettre une culture opérationnelle forte à de jeunes talents passionnés par l’aérien. Corsair est une entreprise à taille humaine où l’engagement, la proximité et la responsabilisation rapide sont au cœur de l’expérience professionnelle. C’est un cadre d’apprentissage privilégié pour les étudiants."
Anne-Ségolène ABSCHEIDT, Directrice Générale de l’IPSA a déclaré : "Le partenariat entre l’IPSA et Corsair incarne une vision partagée de l’excellence et de l’innovation. Il reflète notre engagement commun à former des ingénieurs prêts à relever les défis technologiques de l’aéronautique et du spatial. Ensemble, nous préparons les talents d’aujourd’hui à imaginer, concevoir et propulser les solutions de demain."
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