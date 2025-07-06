easyJet étoffe son offre estivale au départ de plusieurs villes françaises

Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret

easyJet annonce une série de liaisons estivales inédites vers l’Europe au départ de plusieurs villes hexagonales

easyJet poursuit le renforcement de son réseau en France en annonçant l'inauguration de plusieurs nouvelles liaisons vers des destinations prisées en Europe.

Depuis Brest, la compagnie low-cost inaugure une nouvelle liaison vers Londres-Gatwick à raison de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches, à partir du 25 juin. Cette connexion vise à faciliter les déplacements entre la Bretagne et la capitale britannique, tout en répondant à une demande de plus en plus soutenue pour les escapades outre-Manche.

Parallèlement, easyJet développe sa présence sur la Côte d’Azur avec trois nouvelles routes au départ de Nice. Les passagers pourront s’envoler vers Lamezia Terme, en Calabre (Italie), une destination desservie en exclusivité par la compagnie à raison de deux fréquences hebdomadaires (lundis et vendredis). S’y ajoutent Düsseldorf (Allemagne), proposée quatre fois par semaine (mardis, jeudis, vendredis et dimanches), ainsi que Santorin, l’île grecque emblématique, qui sera également desservie en exclusivité deux fois par semaine (mercredis et dimanches).

L’aéroport de Bordeaux bénéficiera lui aussi de nouvelles opportunités avec l’ouverture de trois liaisons estivales. Dubrovnik, sur la côte adriatique croate, sera reliée deux fois par semaine (lundis et vendredis) à partir du 23 juin. Les passagers pourront également rejoindre Édimbourg, en Écosse, une ligne opérée en exclusivité les jeudis et dimanches dès le 26 juin, ainsi que Faro, dans le sud du Portugal, avec un vol chaque dimanche à compter du 29 juin.

Enfin, au départ de Nantes, la compagnie orange proposera deux destinations supplémentaires vers la Grèce : Rhodes, desservie deux fois par semaine (mercredis et samedis) dès le 25 juin, et La Canée, en Crète, opérée tous les dimanches à partir du 29 juin.

Avec cette expansion, easyJet continue de consolider sa position de deuxième compagnie aérienne en France et confirme son ambition de proposer une offre toujours plus diversifiée pour répondre aux attentes des voyageurs en quête de nouvelles escapades estivales.

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