Embraer célèbre les 600 000 heures de vol de l'A-29 Super Tucano

Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret

À ce jour, près de 290 exemplaires ont été commandés par 22 forces aériennes, réparties sur quatre continents.

Embraer a annoncé avoir atteint une étape symbolique pour son appareil d’entraînement et d’attaque léger A-29 Super Tucano, qui totalise désormais plus de 600 000 heures de vol à travers le monde.

Depuis son entrée en service, l’A-29 s’est imposé comme une solution polyvalente pour les missions d’entraînement avancé, de surveillance et d’appui aérien rapproché. À ce jour, près de 290 exemplaires ont été commandés par 22 forces aériennes, réparties sur quatre continents.

L’avion, connu pour sa robustesse et sa capacité à opérer dans des environnements exigeants, reste l’un des programmes majeurs du constructeur brésilien. Ce nouveau jalon illustre la confiance que de nombreux opérateurs continuent de placer dans le Super Tucano, à la fois pour ses performances et pour sa facilité de maintenance.

Sur le même sujet