Actualité aéronautique
Embraer livre quatre avions A-29 Super Tucano à l'armée de l'air paraguayenne
Article publié le 23 juillet 2025 par David Dagouret
L'Embraer A-29 Super Tucano a déjà été sélectionné par 22 armées de l'air et compte plus de 290 commandes.
Embraer a livré, le 30 juin dernier, quatre avions A-29 Super Tucano à l'armée de l'air paraguayenne. La cérémonie, qui s'est déroulée à la base aérienne Silvio Pettirossi près de la capitale, Asunción, a réuni le président du Paraguay, Santiago Peña, le vice-président Pedro Alliana, le ministre de la Défense nationale, Gral. Ej. (SR) Óscar González, le général de l'air Júlio Fullaondo, commandant de l'armée de l'air paraguayenne, ainsi que d'autres autorités militaires et civiles.
Récemment, l'A-29 Super Tucano a franchi le cap incroyable des 600 000 heures de vol. Sélectionné par 22 forces aériennes à travers le monde, il compte plus de 290 commandes dans le monde entier. https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/07/embraer-celebre-les-600-000-heures-de-vol-de-la-29-super-tucano
Le général de l'air Júlio Fullaondo, commandant de l'armée de l'air paraguayenne a déclaré : "L'arrivée de ces avions représente bien plus qu'un simple ajout logistique : c'est un pas décisif vers la modernisation de nos capacités opérationnelles. Les A-29 Super Tucano, équipés d'une technologie de pointe, renforcent notre efficacité dans l'exécution des missions de surveillance de l'espace aérien et nous permettent de réagir rapidement aux nouveaux défis. Cet effort illustre clairement notre vision de l'avenir et notre engagement à moderniser nos capacités. De plus, cet ajout à notre flotte aérienne représente l'acquisition la plus importante en matière de défense depuis 38 ans ; les A-29 livrés au Paraguay sont les plus modernes de leur catégorie au monde. Il convient de souligner que ces actions ne doivent pas être considérées comme une dépense, mais comme un investissement visant à garantir la sécurité, la souveraineté nationale et le développement durable."
Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "Nous sommes ravis de livrer les quatre premiers avions A-29 Super Tucano, sur un total de six unités, à l'armée de l'air paraguayenne. Cet avion est une référence sur le marché international en raison de sa polyvalence, de sa flexibilité opérationnelle et de son agilité dans divers types de missions, notamment les attaques légères et la formation avancée, et nous sommes convaincus qu'il répondra aux besoins actuels et futurs de la FAP."
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