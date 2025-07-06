Actualité aéronautique
Hiver 2025 : easyJet ouvre neuf nouvelles liaisons au départ de la France
Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret
Cette expansion concernera notamment Paris-Charles de Gaulle, Bordeaux, Strasbourg et Grenoble.
easyJet a annoncé l’ajout de neuf nouvelles lignes pour la saison hivernale 2025-2026, dont cinq en exclusivité, au départ de plusieurs aéroports français. Cette expansion concernera notamment Paris-Charles de Gaulle, Bordeaux, Strasbourg et Grenoble.
Depuis Paris-CDG, la compagnie proposera deux nouvelles destinations : Aberdeen, en Écosse (exclusivité easyJet), et Belgrade, en Serbie. Bordeaux bénéficiera d’une liaison vers Vienne, également exclusive. Depuis Strasbourg, de nouvelles lignes permettront de rejoindre Rome Fiumicino, Milan-Malpensa (exclusivité) et Manchester (exclusivité). Grenoble sera relié au Royaume-Uni avec Birmingham et Londres Southend (exclusivité). La ligne Toulouse–Londres Gatwick, récemment annoncée, viendra compléter cette offre avec deux fréquences hebdomadaires.
Pour la saison 2025, easyJet exploitera plus de 300 lignes, dont plus de 230 à l’international, au départ de 21 aéroports français. La compagnie souligne que cette évolution répond à la demande de connectivité au départ des régions françaises vers d’autres villes en Europe.
Reginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Avec ces neuf nouvelles liaisons, easyJet renforce son ancrage dans des régions où notre réseau dispose déjà d’une connectivité solide, tout en explorant de nouvelles destinations saisonnières. Notre objectif est de faciliter l’accès aux grandes villes européennes, y compris à certaines périodes de forte demande comme les fêtes de fin d’année, tout en maintenant des tarifs attractifs. Cette extension témoigne de notre volonté constante d’adapter notre offre aux attentes de nos passagers, en combinant accessibilité et flexibilité."
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