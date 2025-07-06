Actualité aéronautique
L'Aéroport de Biarritz célèbre les 10 ans de la liaison Genève -Biarritz
Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret
Depuis 2015, cette liaison estivale a transporté 87 000 passagers.
L’Aéroport de Biarritz-Pays Basque fête les 10 ans de la ligne saisonnière Genève–Biarritz, opérée par la compagnie Swiss International Air Lines (Swiss). Depuis 2015, cette liaison estivale a transporté 87 000 passagers.
Programme des vols :
- 2 vols/semaine du 30 mars au 22 Juin- Jeudi, dimanche,
- Jusqu’à 5 vols/semaine du 22 Juin au 10 octobre (sauf lundi & mercredi)
- 3 vols par semaine du 1er Septembre au 24 Octobre –Lundi, vendredi, dimanche
Romain Vetter, Directeur de SWISS pour la Suisse romande a déclaré : "C’est avec une grande fierté que nous célébrons les 10 ans de la ligne Genève–Biarritz. Cette liaison incarne notre engagement à connecter des destinations à forte valeur touristique. En une décennie, elle est devenue un pont durable entre le Pays basque et la Suisse romande, au service aussi bien des voyageurs loisirs que des résidents. Nous sommes heureux de contribuer, saison après saison, à ces échanges culturels, touristiques et familiaux."
Patrick Chasseriaud, Président de l’Aéroport de Biarritz-Pays Basque, a déclaré : "Cette collaboration fidèle avec SWISS illustre parfaitement notre ambition : construire des connexions internationales solides, au service de notre territoire. Depuis 10 ans, Genève s’affirme comme une porte d’entrée stratégique vers le Pays basque, et cette ligne joue un rôle important dans l’attractivité de notre destination. Nous remercions chaleureusement la compagnie SWISS pour sa confiance et son engagement."
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