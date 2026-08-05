L'aéroport de Budapest fête ses 75 ans

Article publié le 10 juillet 2025 par David Dagouret

En 2025, l'aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt célèbre ses 75 ans d'activité.

D’abord dénommé aéroport de Ferihegy, l’aéroport de Budapest a été rebaptisé en 2011 pour commémorer le 200ème anniversaire de la naissance du compositeur hongrois Franz Liszt.

Au fil des ans, l'aéroport a accueilli plus de 302 millions de passagers et traité 3,1 millions de tonnes de fret.

En juin 2024, le gouvernement hongrois a repris une participation majoritaire dans l'aéroport international Liszt Ferenc de Budapest.

Après une année record en 2024, le trafic passagers a continué d'augmenter cette année. Ainsi, l'aéroport de Budapest a clôturé le premier trimestre avec plus de 4 millions de passagers transportés, soit 15,5 % de plus qu'au cours des trois premiers mois de l'année dernière.

Les villes les plus populaires en mars étaient Londres, Tel Aviv, Istanbul, Paris et Milan.

Près de 107 000 vols ont été opérés à l'aéroport de Budapest en 2024. Au cours du premier trimestre 2025, 25 000 vols environ ont été enregistrés, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2024 pour la même période.

Si le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Turquie ont été les principaux pays d'origine en 2024, la Suisse et la France figurent aussi parmi les principales destinations vers la capitale hongroise au premier trimestre 2025.

En 2024, l'aéroport de Budapest a proposé des vols vers 141 destinations, assurés par 43 compagnies aériennes. Les lignes les plus fréquentées sont Londres, Istanbul, Milan et Paris. Le trafic chinois a notamment triplé, avec 21 vols hebdomadaires vers sept villes chinoises.

Le fret aérien a atteint de nouveaux sommets début 2025. Au total, 94 490 tonnes ont été traitées au premier trimestre, soit une hausse de 52,6 % par rapport à l'année précédente.

L'aéroport poursuit le développement de son réseau, avec 11 nouvelles lignes pour la saison été et avec un nombre record de 13,8 millions de sièges, 200 vols et 136 destinations.

Parmi les nouvelles destinations figurent East Midlands, Almería, Bodrum, Gdańsk, Vilnius, Shymkent (Kazakhstan) et Koweït City. Cette dernière sera exploitée par Jazeera Airways deux fois par semaine de juin à septembre, ouvrant ainsi de nouvelles liaisons vers l'Asie du Sud via le Koweït.

L'aéroport a lancé plusieurs projets, notamment la rénovation du pont et de la zone de circulation du Terminal 2. Parmi les autres aménagements figurent la modernisation des systèmes de stationnement, de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques et le projet d'un nouvel hôtel adjacent au Terminal 2.

En décembre 2024, l'aéroport de Budapest a approuvé le concept d'aménagement du Terminal 3. Les travaux ont déjà commencé.