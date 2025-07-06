L'Islander fête ses 60 ans

Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret

Britten-Norman a célébré les 60 ans du premier vol de la première version de l'avion Islander.

Britten-Norman a récemment célébré les 60 ans du tout premier vol de l’Islander, son modèle emblématique. C’est le 13 juin 1965, depuis l’aéroport de Bembridge, que l’Islander a pris son envol pour la première fois, fruit du travail conjoint de John Britten et Desmond Norman.

Depuis six décennies, ce petit bimoteur s’est forgé une solide réputation pour sa robustesse et sa polyvalence, que ce soit dans les forêts équatoriennes de l’Amazonie, sur les îles reculées d’Écosse ou pour des missions aussi variées que le transport quotidien de passagers, les évacuations en cas de catastrophe ou encore des opérations sur des terrains difficiles.

Pour marquer le 60e anniversaire, l'équipe de production de Britten-Norman s'est réunie pour une photo commémorative à côté de la nouvelle chaîne de production d'avions. Un logo spécial anniversaire a également été dévoilé pour marquer l'occasion.

Sur le même sujet