L'OTAN commande deux Airbus A330 MRTT supplémentaires

Article publié le 10 juillet 2025 par David Dagouret

L'OTAN accueille deux nouveaux pays dans sa flotte multinationale.

L’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) a confirmé la commande de deux nouveaux Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT). Cette décision porte à douze le nombre total d’appareils prévus pour la flotte multinationale MRTT (MMF), dont les livraisons s’échelonneront jusqu’en 2029.

Ces deux nouveaux avions devraient être livrés respectivement en 2028 et 2029. Cet accord coïncide avec l’intégration officielle de la Suède et du Danemark au programme MMF.

Initialement financé par les Pays-Bas et le Luxembourg, le dispositif compte aujourd’hui la Norvège, l’Allemagne, la Belgique et la République tchèque parmi ses membres.

Cette flotte mutualisée, opérée au profit de tous les participants, joue un rôle clé pour assurer des missions de ravitaillement en vol, de transport de troupes et d’évacuation médicale stratégique, répondant ainsi à un large éventail de besoins opérationnels.

Avec l’arrivée de la Suède et du Danemark, le programme MMF poursuit son développement et illustre la volonté des pays européens de renforcer collectivement leurs capacités critiques en matière de défense et de mobilité aérienne.

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