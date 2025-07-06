Volotea renforce sa liaison Lille-Perpignan

Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret

Ces vols supplémentaires seront opérés les jeudis et dimanches entre novembre et mars.

Volotea annonce l’extension de sa liaison entre Lille et Perpignan tout au long de la saison hivernale, avec deux fréquences par semaine. Ces vols supplémentaires seront opérés les jeudis et dimanches entre novembre et mars.

La compagnie aérienne connecte aujourd’hui Lille à 31 destinations réparties dans 8 pays : la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Maroc et le Portugal.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux de maintenir une offre soutenue entre Lille et Perpignan, même en hiver. C’est une ligne plébiscitée par nos clients qui témoigne de la pertinence de notre modèle : connecter les capitales régionales entre elles avec des vols directs, à des prix compétitifs, tout en garantissant un excellent niveau de service."





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