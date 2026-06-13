Actualité aéronautique
Aéroport de Séoul Incheon : Air Refresh, un lieu privilégié pour les passionnés d’aviation
Article publié le 26 août 2025 par David Dagouret
Cet endroit propose des locations à court ou long terme et également un point de vue incroyable sur l'aéroport.
Aéroport de Séoul Incheon : Air Refresh, un lieu privilégié pour les passionnés d’aviation
© Timéo Dagouret pour Aeroweb-fr.net
Lors de notre récent voyage en Corée du Sud, Aeroweb-fr.net a eu l’occasion de découvrir Air Refresh, un lieu devenu incontournable pour les passionnés d’aviation et de spotting à l’aéroport international de Séoul Incheon.
Air Refresh, qui est situé à Nambuk-dong, dans le district de Jung-gu à Incheon, se présente comme un immeuble proposant des studios à la location, disponibles à court ou long terme. Chaque logement peut accueillir jusqu’à deux personnes, avec des configurations variables (lits ou canapés-lits). Outre l’aspect hébergement, l’atout principal réside dans sa vue directe sur les pistes et le trafic aérien d’Incheon.
Le site attire aussi bien les voyageurs d’affaires que les passionnés d’aviation. Les clients bénéficient de services pratiques tels qu’un parking gratuit, un magasin libre-service sans personnel, ainsi que la possibilité d’accéder au rooftop de l’immeuble, qui offre une vue panoramique privilégiée sur l’aéroport.
Air Refresh a récemment élargi son offre en créant un espace baptisé « Aviation Bay », spécialement pensé pour les passionnés de spotting. Il est désormais possible d’y accéder sans louer de chambre, grâce à un billet journalier proposé à 10 000 wons (environ 7 euros).
Cette formule inclut :
- un accès 24h/24 avec réentrée autorisée,
- le Wi-Fi gratuit,
- une aire de repos,
- des services de recharge pour appareils électroniques,
- la possibilité d’apporter sa propre nourriture,
- ainsi que l’accès aux toilettes.
- Un service apprécié des visiteurs occasionnels, qu’ils viennent observer le trafic aérien quelques heures ou consacrer une journée entière à leur passion.
Air Refresh met également à disposition un parking privé de 14 places, situé à une dizaine de minutes en voiture des terminaux 1 et 2 de l’aéroport d’Incheon. Les utilisateurs peuvent réserver leur emplacement via l’application Everyone’s Parking Lot. Les tarifs sont fixés à 10 000 wons par jour, ou 8 000 wons en paiement espèces. Fait notable : l’accès au rooftop est offert le premier jour pour les automobilistes utilisant ce service.
Air Refresh s’impose progressivement comme une référence pour les spotters et voyageurs de passage. La combinaison d’hébergements adaptés, de services pratiques et surtout d’un point de vue privilégié sur l’activité aéronautique de Séoul Incheon en fait un lieu atypique, déjà adopté par de nombreux passionnés.
Reste une question : un tel concept pourrait-il voir le jour en France ou dans un autre pays occidental ? Si les plateformes d’observation existent ponctuellement autour de certains aéroports, rares sont les initiatives qui associent hébergement, services dédiés et vue directe sur les pistes.
- 12/06 Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max
- 12/06 Korean Air livre son 5 000e Sharklet pour l'Airbus A320
- 12/06 Volotea : Plus de 7 millions de litres de SAF utilisés et objectifs dépassés
- 12/06 easyJet annonce l’ouverture de 9 nouvelles lignes au départ de la France
- 07/06Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires