Air Legend 2025 : plateau aérien

Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret

Découvrez une liste prévisionnelle des appareils présents au meeting qui se tiendra le 06 et 07 septembre 2025.

Le meeting Air Legend de Melun se tiendra le 06 et 07 septembre prochain, voici une liste non exhaustive des appareils qui seront présents. Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting.

Cessna L-19, F-AYVA

Zéphyr CM 175

Patrouille Stearman

De Havilland Dove, D-IFSA

Patrouille « Air Deco » le Spartan Executive et le Beechcraft Staggerwing.

DC3 Gruesome, F-HVED

Pilatus PC-6 – ALAT

P-51D “Marinell », G-MRLL

Spitfire Mk IX MH415

Stampe SV4C, OO-AFJ

Travel Air 4000, NC4418

Fouga CM170, F-AZQC

EC120 Calliopé – ALAT

TBM 700 – ALAT

Aerosuperbatics Wingwalkers

NH90 Caïman Marine

MS 760 « Paris »

Atlantique 2 (ATL 2)

Lockheed P-38 « Lightning »

North American T-6, F-HLEA

NH90 Caïman – ALAT

Messerschmitt Me 262, D-IMTT

P-51D “Nooky Booky IV”

TB-30 Epsilon, F-AYOB

T-6, D-FAME

T-6, F-AZTL

Cessna 195, F-AYTX

Boeing Stearman, F-HIZI

Tigre – ALAT

Gazelle – ALAT

Equipe para Phénix

Jet Pitts

F4U-5 CORSAIR, D-FCOR

Gazelle – F- AYSA (APPAF)

SPITFIRE MK XIV, F-AYXX

FLY & FUN, L-39 ALBATROS x2

Noratlas, F-AZVM

Douglas DC-3, F-AZOX

CT-33 Silver Star, F-AYMD

Classic formation

Falcon 10 MER

A400M – Tactical Display

Stampe SV-4, F-AYGG

B-25J Mitchell, N6321C

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