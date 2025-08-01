Actualité aéronautique
Air Legend 2025 : plateau aérien
Article publié le 10 août 2025 par David Dagouret
Découvrez une liste prévisionnelle des appareils présents au meeting qui se tiendra le 06 et 07 septembre 2025.
Le meeting Air Legend de Melun se tiendra le 06 et 07 septembre prochain, voici une liste non exhaustive des appareils qui seront présents. Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting.
- Cessna L-19, F-AYVA
- Zéphyr CM 175
- Patrouille Stearman
- De Havilland Dove, D-IFSA
- Patrouille « Air Deco » le Spartan Executive et le Beechcraft Staggerwing.
- DC3 Gruesome, F-HVED
- Pilatus PC-6 – ALAT
- P-51D “Marinell », G-MRLL
- Spitfire Mk IX MH415
- Stampe SV4C, OO-AFJ
- Travel Air 4000, NC4418
- Fouga CM170, F-AZQC
- EC120 Calliopé – ALAT
- TBM 700 – ALAT
- Aerosuperbatics Wingwalkers
- NH90 Caïman Marine
- MS 760 « Paris »
- Atlantique 2 (ATL 2)
- Lockheed P-38 « Lightning »
- North American T-6, F-HLEA
- NH90 Caïman – ALAT
- Messerschmitt Me 262, D-IMTT
- P-51D “Nooky Booky IV”
- TB-30 Epsilon, F-AYOB
- T-6, D-FAME
- T-6, F-AZTL
- Cessna 195, F-AYTX
- Boeing Stearman, F-HIZI
- Tigre – ALAT
- Gazelle – ALAT
- Equipe para Phénix
- Jet Pitts
- F4U-5 CORSAIR, D-FCOR
- Gazelle – F- AYSA (APPAF)
- SPITFIRE MK XIV, F-AYXX
- FLY & FUN, L-39 ALBATROS x2
- Noratlas, F-AZVM
- Douglas DC-3, F-AZOX
- CT-33 Silver Star, F-AYMD
- Classic formation
- Falcon 10 MER
- A400M – Tactical Display
- Stampe SV-4, F-AYGG
- B-25J Mitchell, N6321C
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