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Air Tahiti : un nouveau kit de confort pour la classe Moana Economy
Article publié le 23 août 2025 par David Dagouret
Certains éléments de ce kit seront désormais distribués à la demande, dans une logique de réduction du gaspillage.
Air Tahiti a présenté fin juillet un nouveau kit de confort pour la classe Moana Economy à bord de ses Boeing 787 Dreamliner.
L’emballage, conçu en papier certifié FSC Mixte, est imprimé à l’encre végétale, sans plastique. Certains éléments de ce kit seront désormais distribués à la demande, dans une logique de réduction du gaspillage.
Ce nouveau kit de confort contient :
- Une paire d’écouteurs réutilisables, compatibles avec de nombreux appareils, disponible directement sur le siège à l’embarquement.
- Une paire de chaussettes et un masque de sommeil, ornés de motifs feuilles de ape et tissés en fibre de bambou, disponibles à la demande.
- Une paire de bouchons d’oreilles, également disponible sur simple demande à bord.
Ce choix de distribution à la demande pour certains accessoires découle d’une réflexion RSE menée par la compagnie pour mieux afin d’adapter les services aux attentes des passagers tout en limitant les déchets inutiles. En complément, les passagers de la cabine Moana Economy bénéficient toujours d’un coussin et d’une couverture pour un voyage tout en confort à bord des Tahitian Dreamliners.
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