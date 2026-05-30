Airbus débute les essais en vol du H160M Guépard

Article publié le 11 août 2025 par David Dagouret

Le H160M sera livré aux forces armées françaises à partir de fin 2028.

Airbus Helicopters a débuté les essais en vol du H160M Guépard. Cette version militarisée du H160 a été développée pour les armées françaises dans le cadre du programme Hélicoptère Interarmées Léger (HIL). Pour ce premier vol, l'équipage d'essais en vol se composait du pilote d'essais Samuel Chartier, ainsi que des ingénieurs navigants d'essais Nicolas Certain, Laurent Maruejols et Alban Corpron. Le premier vol du H160M a été célébré à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée au siège social de l’Entreprise, à Marignane.

Le H160M a été sélectionné par la France comme plateforme unique pour équiper les trois armées: Armée de Terre, Marine Nationale et Armée de l’Air et de l’Espace. Le Ministère des Armées prévoit de commander 169 H160M Guépard pour remplacer cinq types d’appareils actuellement en service avec les forces armées françaises ou récemment retirés du service.

Le H160M s'appuie sur la plateforme civile H160, en service depuis plus de 3 ans. Baptisé Guépard par les armées françaises, le H160M dispose de développements significatifs pour en faire l’un des appareils militaires les plus modernes au monde. Airbus a fait le choix de produire trois prototypes pour accélérer le développement du H160M. Un deuxième prototype est en cours d’assemblage final. Le premier prototype servira notamment à la validation de la performance en vol du H160M et réalisera des campagnes de tir en 2026. Le deuxième prototype sera employé entre autres pour des campagnes par temps chaud et temps froid.

Le H160 est un appareil de la gamme des 6 tonnes équipé de moteurs Safran Arrano. Il a bénéficié de 68 brevets visant à accroître son efficacité et sa sécurité, et optimiser son empreinte environnementale, sa maintenance et son coût d’exploitation par rapport aux appareils des générations précédentes. La version militaire, H160M, destinée aux armées françaises est équipée d’une avionique FlytX de Thales et d’un système de mission inédit développé par Airbus. Ces systèmes permettent à l’équipage d’effectuer des missions complexes dans des environnements dégradés avec une parfaite maîtrise de la situation tactique.

Les nombreux systèmes de communication permettent au H160M d’être pleinement intégré dans les opérations aériennes, aéronavales ou aéroterrestres. Le H160M est le premier hélicoptère de la gamme Airbus a être nativement équipé d’un système de coopération avec les drones.

Le H160M bénéficie également de capteurs de nouvelle génération tels que le système électro-optique Euroflir 410 de Safran ou le radar AirMaster C de Thales. Le système d’autoprotection est conçu pour fonctionner sur l’ensemble du spectre électromagnétique et optique avec des capacités de leurrage automatique des menaces.

Le système d’armement HForce d’Airbus permet l’embarquement d’une vaste gamme d’effecteurs. Le H160M sera livré aux armées françaises avec la capacité d’emporter des mitrailleuses de 12,7 mm en nacelle ainsi que des lance-roquettes guidées. Le Guépard pourra aussi être équipé de mitrailleuses de 7,62 mm en sabord ou d’un bras articulé pour tireur de précision.

Le H160M sera livré aux forces armées françaises à partir de fin 2028. Airbus assurera le maintien en condition opérationnelle du Guépard pendant une période initiale de 10 ans.

Bruno Even, président d’Airbus Helicopters a déclaré : "Le début des essais en vol est une étape majeure pour le programme H160M. Nous avons reçu d’excellents retours d’expérience au sujet des six H160 en service au sein de la Marine Nationale, les appareils ayant démontré leur valeur avec un haut niveau de disponibilité. Déployés depuis plus de deux ans pour des missions de sauvetage en mer, ces appareils ont démontré des niveaux de performance et de fiabilité remarquables dans des environnements de vol complexes. Le H160M est un appareil taillé pour les opérations militaires de demain: fiable, agile, hautement connecté, il est en plus équipé de capteurs et d’armements de dernière génération. Il est surtout hautement évolutif et pourra s’adapter aux changements de contexte opérationnels."





Sur le même sujet